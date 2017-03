Dueños de Duty Free Americas y Global Wine & Spirits, lanzan en Colombia la empresa Paneco

Como resultado de la importante demanda de los licores exclusivos de alta gama en el país, DFA, presente en los cinco continentes, le ha apostado a Colombia en 2017 para expandir aún más su mercado y confianza en todos los consumidores de licor bajo un servicio y experiencia diferencial y Premium. La estrategia de expansión la multinacional para 2017 estará proyectada hacia la creación de un nuevo servicio VIP para los consumidores nacionales con tres características principales para la competencia: el e-commerce con la mayor cantidad de referencias disponibles; El servicio de domicilio gratuito; Los mejores precios online para cualquier referencia.



(Lea: Dufry y DFASS estarán a cargo de los ‘Duty Free’ en El Dorado).



El portafolio de productos que manejará PANECO empezará su distribución con aproximadamente 500 referencias de licores Premium de todas las partes del mundo; entre estos, existirán más de 150 referencias de vino, espumosos y champagnes, alrededor de 90 referencias de whisky, 30 de tequila y mezcal, 30 de ron, 25 de vodka, 20 de ginebra, entre muchas otras referencias nacionales e importadas.



En los últimos años, el mercado colombiano de las bebidas alcohólicas se ha diferenciado por el consumo y la demanda de productos cada vez más sofisticados. Cada vez las secciones de licores en las tiendas de cadena son más amplias y surtidas, permitiendo un destacado acceso a una variedad de marcas y sellos antes desconocidos.



Es por lo anterior que el propósito de PANECO es suplir la necesidad del consumidor de conseguir su bebida preferida, escasa o difícil de encontrar sin tener que ir a una tienda especializada o a un supermercado, brindando calidad de sus productos, presentación y servicio al cliente. Este e-commerce es reconocido en los otros 4 países donde hace presencia por ser un facilitador en donde se encuentra el surtido de marcas más amplio en el mercado online sin pagar el alto costo por producto que caracteriza a las licoreras a domicilio. Los precios de Paneco compiten con los precios de los supermercados, teniendo como ventaja la entrega gratuita a domicilio.



Según la última encuesta de Fenalco el año pasado, las ventas de licor y cigarrillo en Colombia presentaron una variación positiva de 11,25 por ciento en 2016, mientras que en el año anterior registró una variación de 9,64 por ciento y en 2014 de 1,77 por ciento. Investigaciones de diferentes medios al socializar estos datos, respaldan esas cifras y concluyen que “debido al crecimiento de la clase media, en el país cada vez hay más personas tomando whisky, vodka, vino y ron; y si bien las ventas de cerveza y aguardiente siguen dominando el negocio, las otras bebidas han ganado terreno en el gusto de los consumidores”.



Entendiendo ese punto diferencial y las características especiales de la movilidad, tiempo, costos y atención al cliente, Paneco le apuesta a Colombia como un escenario propicio para incentivar las compras seguras a través de internet por medio de una robusta plataforma de protección para las tarjetas de crédito o débito; vigilando también la disposición de la no venta a menores de edad.



Este servicio VIP que no distingue diferencias entre compras por precio, brindará a todos los consumidores una experiencia diferente reflejada en atención, variedad y precio como ya se había mencionado, pero también, en el acceso constante a productos complementarios y accesorios, recetas de cocteles, sugerencias, promociones y descuentos especiales cada semana. Los clientes regulares serán receptores de beneficios adicionales y experiencias Premium con sus marcas favoritas.



Para Pamela Hernández, Country Manager de Paneco, “Colombia es un país con grandes oportunidades para los negocios y eso lo tiene claro un Grupo tan importante y de renombre mundial como DFA. Sin duda, y con la experiencia de tres de sus grandes compañías presentes en el país, el dinamismo de la industria licorera, y la preferencia por el mejor servicio de cara a un consumidor exigente, se han convertido en una clara oportunidad para desarrollar este servicio web, líder en otros países”



“El concepto de marca desarrollado para Paneco tiene un carácter muy claro; Paneco no es sólo una tienda en línea, sino un tipo de "club de socios" que ofrece a sus clientes excelentes productos a excelentes precios”.