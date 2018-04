EasyFly traerá 22 nuevos aviones en cinco años

La aerolínea regional EasyFly está en uno de sus mejores momentos. Por un lado, están estrenando un socio mayoritario, Volant, con lo que esperan fortalecer sus operaciones y por otro, están creciendo a ritmos de casi un 30%.



De acuerdo con Alfonso Ávila, presidente de EasyFly, la compañía tuvo un 2017 bastante positivo, en el cual mostraron un crecimiento de alrededor del 30%.



Portafolio habló con el directivo sobre sus planes para duplicar el número de pasajeros en cinco años, su visión como aerolínea para llegar a más zonas apartadas, y su propósito de reactivar sus rutas petroleras.



¿Qué significa ese nuevo socio para EasyFly?



Hemos venido tratando de fortalecer la infraestructura patrimonial de la empresa y, a propósito, se presentó un nuevo socio. Ahora somos cinco compañías que tienen la propiedad de EasyFly. Lo interesante es que el nuevo socio ofreció una capitalización de $21.000 millones y eso es un 70% más del patrimonio, lo cual fortalece a la compañía y su estructura de financiación, con lo que el apalancamiento con deuda queda en una situación muy favorable.



Esa propuesta tampoco fue fortuita, nosotros tuvimos un 2017 con utilidades de más $15.000 millones, y alcanzamos unas ventas de más de $180.000 millones.



¿Y cómo está el panorama para crecer este año?



Ese fue otro de los factores que se tuvo en cuenta, porque estamos creciendo a un 35% cuando el mercado está cayendo un 4% este año. Eso tiene que ver porque estamos aumentando la oferta en un 27%. Y durante el año seguiremos incrementando, pues aspiramos a llegar a un aumento de un 40%, porque vamos a traer nuevos aviones.



¿La capitalización les sirvió para traer esos aviones?



Sí, en parte esa era la finalidad de la capitalización. Pues yo soy muy atrevido, pero mi plan es traer tres aeronaves para el segundo semestre. Por eso creo que vamos a cerrar este año con un crecimiento de un 35% o un 40%.



Eso quiere decir que se vienen nuevas rutas...



Vamos a crecer en rutas en un 20%. Y algo interesante es que venimos aumentando nuestra red de ciudades. Operamos en 23 ciudades, y ahora vamos a pasar a 26 ciudades.



Hace años estamos acariciando la idea de volar a Bahía Solano, pero ha sido un poco lento por falta de algunas especificaciones, como la de un carro de bomberos y ese ya llegó. El otro destino que estamos viendo es Caucasia, desde Medellín, porque es una zona bastante rica en ganadería y de agricultura. Y otra idea que estamos estudiando es llegar a Mompox, en donde las autoridades ya se comprometieron a mejorar las condiciones del aeropuerto, para que empecemos a volar allá. Esa ruta sería un Cartagena - Mompox.



EasyFly tiene un gran papel en el crecimiento del turismo a ese tipo de zonas, ¿han visto la posibilidad de hacer alianzas con aerolíneas internacionales?



Pues vamos a entrar en conversaciones con Latam Airlines otra vez. Ellos en una ocasión hablaron con nosotros para hacer una alianza de código compartido y vamos a retomar eso, yo creo que ya es hora. Estamos con un volumen de pasajeros bastante importante, pues el año pasado movilizamos un millón y este año esperamos transportar un poco más de 1,3 millones. Queremos ser alimentadores de las aerolíneas extranjeras.



¿Para qué otros fines va esa capitalización?



Es el capital necesario para el plan de expansión de la aerolínea, que no es solo traer aviones. Es formar pilotos, aumentar el inventario, entrenar a los mecánicos y traer las nuevas rutas, lo que significa abrir nuevas oficinas.



¿Qué ha pasado con las rutas a zonas petroleras que cerraron? ¿Las piensan reactivar con la mejora del sector?



Yo creo que la filosofía nuestra es enfocarnos en la conectividad, sobre todo si es eficiente. Y uno ve un movimiento muy grande en las ciudades petroleras. Por ejemplo, nos retiramos de Barrancabermeja y ya nos va a tocar volver porque Ecopetrol está reactivando los pozos allá. Por otro lado, estamos volando con bastantes pasajeros a Yopal, ya que hemos notado una reactivación. También nos han pedido que volemos a Puerto Asís, desde Bogotá y Neiva.



¿EasyFly se enfocará más en rutas turísticas o de negocios?



En turismo vemos una oportunidad muy buena. Y la verdad es que no nos expandimos tanto porque no hemos tenido capacidad instalada. El gran reto nuestro es traer aviones para atender las nuevas rutas.



Entonces, ¿traerán más aviones?



El proyecto nuestro es muy ambicioso. Tenemos planeado traer 22 aviones para dentro de cinco años y tenemos todavía media Colombia descuidada. Queremos ir a Cali, establecer una base allí, ir a Tumaco, a Nariño, Quibdó y Buenaventura. Tenemos todo estudiado y esa es la etapa para el año que viene.



¿Cómo piensan soportar ese crecimiento que tienen proyectado?



Haríamos otra capitalización. La empresa ya está muy fortalecida patrimonialmente, y creo que la misma compañía va a generar recursos propios para atender buena parte del crecimiento.



Eso también significa un crecimiento en número de viajeros, ¿de cuánto?



Tenemos proyectado 3,5 millones de pasajeros para dentro de cinco años. Y estamos muy convencidos de que este país sigue desconectado y es ahí donde queremos trabajar.



Yo creo que vale la pena también, en ese sentido, hacerle un reconocimiento al Gobierno, que ha gastado más de $5 billones en infraestructura aeroportuaria, un importante avance para el turismo.