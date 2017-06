El bicitaxismo solo se podría hacer en vehículos sin motor

Prohibir el uso de bicitaxis motorizados e incluir estos servicios a los de transporte masivos urbanos, para fungir como posibles alimentadores, serían dos de los pilares que tendría la reglamentación que prepara el Ministerio de Transporte.



Se trata de una nueva normativa que el Gobier está próxima a terminar y que se desarrolla por el mandato de una ley. Actualmente, el Ministerio se encuentra en fase de socialización y concertación con los actores relacionados, y que una vez culmine entraría en funcionamiento.



“Queremos que se dé un gran acuerdo con los diversos sectores interesados en el tema (...) Un gran convenio donde prevalezcan la seguridad y la calidad en la prestación del servicio y la complementariedad entre los diversos sistemas de transporte y no su competencia”, afirmó Alejandro Maya, viceministro de Transporte. Sumado a lo anterior, la política también definiría aspectos generales del bicitaxismo, pero los detalles quedarían bajo el amparo de los alcaldes, quienes tomarían la decisión de habilitar o no el uso del servicio, teniendo en cuenta sus respectivas normativas, planes de gobierno y realidades locales.



La medida impactaría a unas 8.000 personas que trabajan en bicitaxis (incluyendo los motorizados) y, en principio, sería bien recibida por los mandatarios locales.



Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá, confirmó la viabilidad de la norma, asegurando que “a mí me encantan los bicitaxis porque pueden llegar a convertirse en una buena alternativa de transporte en algunos sectores y serían una fuente de ingresos para muchos bogotanos que consiguen su sustento pedaleando”.