El café panameño que vale 600 dólares la libra

El café especial geisha, la estrella de la producción cafetera de Panamá, se vendió a un precio récord de 601 dólares la libra (454 gramos) en la XXI subasta electrónica TheBestofPanama, lo que dejó "impresionados" a sus productores.



El precio fue pujado por el coreano Jason Kew, de la compañía Kew Specialty Coffee Co Ltd, en una subasta electrónica celebrada el martes y que se prolongó por 5 horas y 4 minutos.



"Seguimos impresionados no creíamos que esto fuera posible para un quintal de café, pero sigo sin palabras" dijo Daniel Peterson, propietario de la Hacienda La Esmeralda Cañas Verdes, donde se produjo el lote 100 libras de café geisha vendido en 60.100 dólares.



Panamá había impuesto un récord mundial en la comercialización de café fino en subastas electrónicas al vender una libra de geisha a 350,25 en un lote de 100 libras en 2013.



El café geisha natural que estableció el martes el nuevo récord de precio se cultiva a 1.800 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura que oscila entre los 10 a 23 grados centígrados, en la región montañosa de Boquete, en el occidente del país.



El comprador fue uno de los jueces internacionales que participó en la cata, previa a la subasta, en la que este mismo lote impuso "un récord histórico" al obtener 94,1 puntos sobre 100. Los 601 dólares por libra son "el resultado de la puja de tres compañías que pujaron por llevarse ese lote" en la subasta del martes, añadió Peterson.