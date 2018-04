El Correo de la Noche entre domicilios y bares

Al momento de la fiesta quedarse corta en la bebida puede arruinar los planes, para resolver ese inconveniente un grupo de amigos creó hace 25 años uno de los deliveries más reconocidos en Bogotá: el Correo de la Noche. Este servicio de domicilios se ha transformado en un aliado fundamental para las personas que quieren empezar o continuar su fiesta en casa.



El Correo, ha pasado por varias manos a través de su historia, hoy en día, se encuentra bajo la batuta de Carlos Andrés Cubides. El gerente, oriundo del Huila, no la tiene fácil, según sus palabras recibió “una empresa con bastantes problemas”. Parte de dichos inconvenientes tienen relación con la antigua visión del negocio, centrada solo en la zona norte de Bogotá, ante esto Cubides ha querido ampliar el margen de acción y ha conseguido cubrir gran parte del mapa de la capital.



Con esa nueva geografía en la cabeza, el Mundial de Rusia 2018, parece prometedor para el servicio de entrega a domicilios, pues, con los bares cerrados, las puertas de los hogares colombianos pueden abrirse en los horarios de los paridos para solicitar sus productos. A la cita mundialista, se le apostará para lograr un mayor posicionamiento en el servicio de repartición, con una oferta que va desde licores, pasando por comidas rápidas y, por qué no, si la celebración lo amerita, llamar a los conductores elegidos dispuestos para la ocasión.



El fútbol será el aliciente para esta marca, es decir, el momento de innovar e impulsar su presencia en una nueva generación, con el fin de alcanzar un nivel de ventas promedio a los 1.000 millones de pesos mensuales. Ésta meta puede parecer ambiciosa a primera vista, pero parte de su estrategia consiste en la búsqueda de socios para sus nuevos cafés bar, que funcionarán bajo el modelo de franquicias, con locales no mayores a 20 metros cuadrados y una inversión de cincuenta millones de pesos, se puede empezar un negocio con el sello del Correo de la Noche.



Por su parte, Cubides, ya empezó con la segunda parte de su proyecto de expansión. Logrando transformar una empresa totalmente bogotana, a ubicarse desde Barranquilla, Cartagena, Cali, hasta parajes vacacionales cercanos como Girardot, esto ha tenido sus propias dificultades, ya que,se debe tener en cuenta no solo las particularidades de cada mercado, sino la creación de una estrategia sólida para causar impacto y recordación, dos conceptos esenciales al momento de captar un grupo de clientes fieles tal como lo hicieron en Bogotá.



Aparte, con el apoyo de la tecnología, Cubides, quiere romper la brecha generacional de sus clientes, abarcando las redes sociales, lanzando su propia aplicación y pautando en medios especializados en el público joven, una generación que tal vez no se siente identificada con la marca, pero a la cual se espera llegar mediante su propio lenguaje.



Con los anteriores proyectos, el Correo de la Noche, quiere seguir vigente en un mercado cada vez más competitivo, donde la imaginación, es un punto clave para atraer clientes a las empresas.