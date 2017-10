El futuro no debe asustar, el futuro es oportunidad

La metaspace economy, las diez áreas de crecimiento, la innovación y, por supuesto, el futuro, son los temas que abordará uno de los más renombrados consultores y analistas de las tendencias globales emergentes durante el Foro de Líderes Empresariales a realizarse en Bogotá el 19 de octubre.

Jared Weiner no es solo un exitoso consultor en el mundo, es una de las personas que más sabe analizar las tendencias globales emergentes y sus implicaciones estratégicas. Es vicepresidente ejecutivo y director de estrategia de The Future Hunters, una de las firmas de consultoría futuristas más renombradas del planeta.



Tanto él como su esposa Érica, trabajan y analizan tendencias para varias de las compañías más influyentes, también para asociaciones comerciales y clientes del sector público. Su trabajo es independiente de la industria y abarca la actividad de tendencia en los ámbitos de la ciencia y la tecnología, la economía, la política, la demografía y las cuestiones ambientales.



Esta sinigual pareja es conferencista del Foro de Líderes Empresariales ‘De la idea a la acción, el camino a la innovación’, que se llevará a cabo este 19 de Octubre en el Club El Nogal de Bogotá.



“Mi esposa y yo somos futuristas. Lo que significa esto es que leemos bastante, realizamos varios análisis, miramos las tendencias sociales, políticas, económicas, tecnológicas, las estudiamos e identificamos qué significan para el futuro, para poder explicarle a la gente, a los clientes, a los gobiernos, qué podría pasar en sus negocios”, dice Weiner, quien agrega que “este es un negocio familiar, en el cual he estado involucrado toda mi vida; mi mamá empezó en los 70s y mi esposa y yo somos la siguiente generación”.



Los programas de Jared se basan en la combinación de su propia curiosidad, agudeza analítica y amplia experiencia para distinguir las tendencias a largo plazo de las modas, contextualizar el futuro para el público, ayudar a las personas a identificar las oportunidades de beneficios que esperan, sensibilizar sobre los retos que se avecinan, hacer que la gente piense de formas completamente nuevas.



Pensando diferente

Precisamente, cuando se le pregunta si es fácil hacer que la gente piense de forma nueva, asegura que no, y que depende del individuo. “La gente se asusta al escuchar del futuro ya que se sienten cómodos con las cosas se hacen hoy en día; lo que nosotros tratamos de hacer con nuestro mensaje no es asustarlos, sino contarles por qué el futuro es emocionante, y hacerles ver que hay oportunidades de crecimiento e innovación”, comenta.



Afirma que “los resultados han sido muy buenos durante años. Tenemos la habilidad, de combinar curiosidad, análisis y experiencia porque estamos más en el negocio cualitativo que cuantitativo, no tenemos la habilidad para lo que yo llamo ‘un análisis directo’, nosotros no hacemos predicciones, nosotros ayudamos a nuestros clientes a prepararse para el futuro”, cuenta Weiner.



Normalmente cuando Weiner y su esposa trabajan con una compañía se presentan dos momentos, o están haciendo su mejor esfuerzo porque están pensando en el futuro y desean mantener su ventaja, o son compañías que están comenzando y desean expandirse en algún área nueva del mercado. “Al final del día trabajamos para ejecutivos y directivos en áreas como innovación, estrategia del negocio, mercadeo, y a veces, con los presidentes de la compañía para guiarlos hacia donde apunta el futuro y que ellos puedan comunicarlo a sus empleados”, dice.



Según él, Colombia tiene un futuro prometedor, por eso, visitarla es una oportunidad muy interesante para contarle a la audiencia de lo que ellos hacen y logran. “Hace pocos meses realicé una presentación similar en Panamá y tenía el mismo mensaje para ellos. Colombia está en una posición de crecimiento. Por el estudio que hemos hecho, sabemos que varias ciudades están mirando cómo evolucionar en el sector de la tecnología. Hemos visto una gran innovación en toda la región, y Colombia es uno de los países que mejor está tomando ventaja de eso”.



Precisamente, la charla de Weiner versará sobre hacia dónde apunta el futuro, la nueva economía, sobre “metaspace economy”, las diez áreas de crecimiento, mostrándole a la audiencia dónde están las oportunidades de hacer dinero, el crecimiento y la innovación del futuro.



Erica Orange: Líder Futurista y experta en Tecnología.

No hay que tener miedo

Si se le pregunta a Weiner cuáles son las diez tendencias necesarias para estar preparados para el futuro, afirma que más que tendencias, hay que hablar de hacia dónde se está moviendo la economía, las diez áreas donde se está creando trabajo y a dónde está yendo el ingreso disponible de la gente, en qué se están gastando el dinero. “Durante nuestra presentación hablaremos sobre esas diez áreas y lo que en nuestra economía llamamos ‘Las diez áreas de crecimiento del Metaspace’. En el futuro no tendremos los mismos límites que ahora, no veremos límites entre el mundo real y el mundo digital, entre lo tangible y lo intangible, nosotros lo llamamos ‘metaspace economy’. Por ejemplo, en la tecnología hablaremos de lo que está pasando con la realidad virtual, lo bitcoins, el internet de las cosas.



Por último, Weiner le envía un mensaje a los colombianos: “El futuro está cambiando mucho más rápido que antes, y la tecnología está evolucionando más rápido que antes. Resultado de esto es muy importante que pongamos atención hacia dónde se dirige el futuro y que nos preparemos para él. Mucha gente se asusta sobre el futuro porque están acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera, pero es muy emocionante saber sobre las nuevas oportunidades, tecnologías. El mundo está cada vez más globalizado e interconectado y nosotros creemos que hay más oportunidades que nunca antes para el crecimiento, la innovación y para que las empresas se beneficien” remata diciendo.