‘El gran objetivo en Colombia es tener 10% de participación’

Después de cinco años como CEO para Latinoamérica y el Caribe de Toyota, Steve St. Angelo cree que lo peor ya pasó y que ahora los 40 países que dirige tendrán un mejor rendimiento en ventas.



Del lado colombiano, el CEO aspira a pasar de 3,7% de participación de mercado a 10% en los próximos años. Aunque no fija una fecha objetivo, espera a que el país consuma no solo SUV y camiones, sino también retomar su apuesta en modelos como Yaris, Corolla, Camry y Prius. De hecho, sobre este último, tiene la convicción de que los primeros híbridos podrían arribar en 2019.

En diálogo con Portafolio, St. Angelo expresó que una vez se firme el tratado de libre comercio entre Japón y Colombia, las posibilidades para la compañía y los consumidores se incrementarán.



¿Cuál es el balance de ventas de Toyota en la región y en Colombia?



Hay que recordar que Latinoamérica y el Caribe es la única para Toyota que tiene, desde 2013, un CEO, y aquí se agrupan 40 países. En ese primer año, teníamos ventas de 322.000 unidades y 5,3% de participación de mercado en toda la región.



En este tiempo, hemos tenido un crecimiento sostenible de manera responsable, con el fin de proveer un buen servicio a los clientes. En 2015, alcanzamos las 378.000 unidades y un 8,6% de participación de mercado. En lo corrido del año a octubre, contabilizamos 339.000 vehículos vendidos, un 10% del total. Nuestra meta para este año es de 418.000 unidades, lo cual representaría 26.000 más que el año pasado.



El mercado más importante de Latinoamérica y el Caribe es Brasil, donde se tiene un 8,7% de la torta del mercado.



En este sentido, Colombia tiene un 3,7% del market share, pero es un mercado muy importante para la compañía, porque tiene una de las poblaciones más altas de toda la región y, por ello, queremos que llegue a tener 10% del mercado, como el promedio de Latinoamérica y el Caribe.



¿Con qué estrategia podrían alcanzar esta meta no solo en el país, sino también en los otros donde tienen menos de 10% de ‘market share’?



No creo que el éxito en ventas se alcance con grandes descuentos y promociones para los clientes. Aquí lo importante es tener un buen servicio posventa para los consumidores que nos escogieron.



De hecho, tenemos un proceso internacional llamado ‘Best in town’, que tiene como fin desarrollar las mejores prácticas para enseñarles a nuestros distribuidores cómo implementarlas; el objetivo es que ellos sean los mejores de sus ciudades.



Esto es muy importante porque cuando se compra un vehículo todo es felicidad, pero después empiezan los pequeños ruidos y ajustes por los que debe pasar un carro. Nuestra meta es brindar un ciclo de vida entero hasta el día que cambien su vehículo.



Vale destacar que Colombia es hoy en día básicamente un mercado de SUV y camiones, de lo cual estamos orgullosos y contentos, pero somos más que eso, somos Corolla, Yaris, Prius o Camry, entre otros. Pienso que el tratado de comercio, entre Colombia y Japón, va a generar grandes oportunidades tanto para la compañía como para nuestros clientes.



¿Qué otras particularidades tiene el mercado colombiano?



En esta visita me fijé en los taxis que andaban en las calles, para ver si encontraba alguno que fuera Toyota, pero no vi ninguno. Mientras, en Brasil y en Argentina los conductores de taxi aman a Toyota, porque no se dañan fácilmente y les ayuda para mejorar sus ingresos.



¿Qué ha pasado con la comercialización de los vehículos híbridos en la región?



Un elemento decepcionante en nuestra región, no tanto hoy pero si anteriormente, fue la falta de valor que se le dio a la tecnología híbrida. Alrededor del mundo ya tenemos 10 millones de unidades vendidas, y en Latinoamérica y el Caribe esta cifra era casi de 0.



Hemos realizado una travesía por los 40 países, para que los consumidores puedan entender de qué se trata esta revolución automotriz. Los resultados que hemos obtenido es un incremento de más de 1.000%, liderado por el Prius.



Queremos dar a entender que, con esta tecnología, no se necesita infraestructura. Hace poco manejé por las carreteras colombianas y no puedo pensar en un país en el mundo mejor para los híbridos. Quisiera ver rodar los primeros carros de este tipo en 2019 en Colombia.



Asimismo, tenemos un gran apuesta con los Yaris, ya que habrá grandes cambios. Estos se harán desde Brasil. Actualmente tenemos cuatro plantas ese país y una en Argentina, que ensambla Fortuner y Corolla.



¿Cómo les ha ido en el mercado venezolano?



Es muy complicado pero no nos hemos rendido, somos el único fabricante extranjero que sigue allá. En 2012, teníamos 13% de participación de mercado y ahora estamos cerca de 47%. Nuestro propósito es seguir manteniendo las condiciones de nuestros trabajadores. Hemos donado dos camiones para que con las ganancias de uno se financien los gastos médicos de los empleados y, con el segundo, crear un campo donde se siembran verduras.



¿Es posible que a mediano plazo Toyota monte una planta en el país?



Si crece la participación de mercado podría ser una posibilidad. En ese tipo de decisiones se debe evaluar en los 40 países. Acá vendemos más Prados que en cualquier otro, pero el tamaño de mercado todavía no es muy grande. De hecho, si llegamos a comercializar unas 120.000 prados, ponemos una aquí.



¿Cuál es su punto de vista acerca de la situación económica del país?

​

Colombia tuvo un 2% de crecimiento del PIB recientemente y somos bastante optimistas no solo aquí, sino en toda la región. En los últimos cinco años, hemos invertido unos US$2.000 millones.



Andrés Felipe Quintero Vega

En Twitter: @QuinterovAndres