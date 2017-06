El Grupo Réditos emprende camino para ser multilatina

El origen del Grupo Réditos se remonta al año 2006, con la unión de empresas que comercializaban apuestas permanentes en Antioquia, con el fin de afrontar una licitación que imponía la obligación de dar el salto del chance manual al electrónico.



Hasta el año pasado se llamaba Gana (Grupo Antioqueño de Apuestas), pero se convirtió en un coglomerado empresarial en el 2015 y hoy día Gana es solo una de sus marcas, al lado de cinco empresas más (LotiColombia, Mattis, Credintegral, ETN y Convoz) y de la fundación Cerca de Ti.



Su presidente ejecutivo, Óscar Pérez Agudelo, explica su plan de internacionalización y transformación en una multilatina.



¿Qué hay de Gana a Réditos?



Gana era una compañía monoproducto, que hoy, para nosotros, no existe como empresa. Tenemos una holding empresarial que se llama Grupo Réditos, con una transformación de 180 grados en su visión estratégica, modelo de negocios y desarrollo. Ahora somos una firma de las más competitivas y de mayor crecimiento en Antioquia.

La innovación es el eje central de todo nuestro desarrollo estratégico.



¿Los juegos de azar qué porcentaje representan de su operación?



El 90% del volumen corresponde a operaciones diferentes a juegos de suerte, aunque en ingresos el 70% viene aún de allí y el 50% del Ebitda.



¿En qué campos están?



Contamos con una empresa crediticia y financiera del sector real, Credintegral, con la tarjeta RIS, que posee 15.000 tarjetahabientes.



En el portafolio de transporte, somos grandes aliados del Metro de Medellín y empezamos en el sur del área metropolitana a recargar la tarjeta Cívica. En seguros, entregamos una oferta amplia de pólizas de vida, accidentalidad y Soat a clientes en toda la región. En giros postales, en Antioquia tenemos aproximadamente el 80% del mercado, siendo líderes, y nos conectamos en el país con más de 18.000 puntos de venta a través de Mattis Giros, que es la operadora de giros vigilada por MinTIC. Todo esto se ofrece con la tarjeta RIS.



Así mismo, tenemos una operación muy importante de recaudos empresariales, servicios públicos, etc., y, por último, una unidad de juegos en la que están las apuestas permanentes, el Astro, loterías y vienen productos tan importantes como los juegos online.



¿Cuántas operaciones realizan en su red?



Enlace Tecnológico de Negocios (ETN) es la filial que se encarga de la estrategia tecnológica de la empresa. Esperamos realizar este año 500 millones de transacciones; todos los días por nuestra red pasan 1,2 millones de clientes.



Además, la empresa de logística y distribución de loterías LotiColombia es la más grande del país; maneja loterías físicas y virtuales. Por último, Mattis Inmobiliaria apoya la estrategia interna pero tiene gestión de créditos con clientes externos.



Estando casi concentrados en Antioquia, ¿cómo es que buscan ser multilatina?



Tenemos en nuestras metas convertirnos en un grupo empresarial multilatino. En eso venimos haciendo esfuerzos de análisis y estudios muy importantes para regiones como Centroamérica y el Caribe. Terminando este año o iniciando el 2018, esperamos mostrar resultados, desarrollando nuestro modelo de negocio en otros países.



¿En Latinoamérica no hay más posibilidades?



Hemos revisado y Centroamérica tiene condiciones muy aptas para incursionar, como la cercanía; de hecho todos los grupos empresariales antioqueños y las multilatinas de Colombia van allá inicialmente, como haciendo escuela. Se pueden hacer esos pinos internacionales disminuyendo el riesgo y la incertidumbre.



¿Por qué ese salto, en vez de una expansión nacional?



No es muy atractivo porque, bien o mal, ya en las otras ciudades hay redes muy parecidas a las nuestras, pero en Centroamérica y el Caribe no, y vemos una gran ventaja competitiva.



¿Cúanto facturarán este año?



El 2017 ha sido difícil porque el modelo impositivo ha resentido toda la economía, pero siempre tenemos que sacar el negocio en la crisis y la bonanza. El 2016 cerramos en más de $526.000 millones y este año estamos trabajando muy duro para crecer al 7%, con una facturación de $565.000 millones.



¿Cómo lo harán?



Con una estrategia de diversificación de portafolio. En julio vamos a inaugurar una central integral de última generación que nos permitirá monitorear, en tiempo real, la operación para identificar de inmediato cualquier falla.