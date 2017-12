El hotel Conrad de Cartagena es el primero de la región

El potencial que está teniendo Colombia en términos turísticos es cada vez más visible. Y uno de los termómetros para medirlo es la hotelería. Ese es el caso de la llegada del Conrad by Hilton, que es el primer resort de lujo en Latinoamérica de la cadena y el primero de ese segmento en Colombia. El hotel abrió sus puertas a comienzos de este mes y según su gerente general, Stephane Mercier, puede ser la primera semilla de la línea premium de Hilton en el país.

¿Por qué escogieron a Cartagena para poner su primer hotel en Latinoamérica de Conrad?



El turismo en el país tiene una proyección de crecimiento importante. Y creo que por eso eligieron Colombia. Es un destino maravilloso, con un entorno muy diverso comparado con otros lugares en el mundo. Además, tiene un buen número de conexiones directas con lugares de Estados Unidos y otras ciudades principales del mundo.



¿Cree que hay posibilidad de abrir más Conrad en Colombia?



Es muy probable. La marca Hilton en general tiene una de las expansiones más grandes y rápidas en todo el mundo del sector hotelero, entonces no me sorprendería que estén considerando esa posibilidad, sin duda.



Abrieron el hotel este mes, ¿cómo les ha ido?



Inauguramos el primero de diciembre pero fue una apertura parcial porque hasta el momento solo tenemos solamente el 60 por ciento de las habitaciones disponibles y a comienzos del otro año esperamos tener todas listas. Recibimos a nuestro primer huésped y ha sido muy emocionante para nosotros que sigan llegando más personas.

Además, estamos en temporada alta, lo que atraerá más personas, que podrán conocer el lugar. Para el otro año, ya tenemos algunas reservas para enero y febrero. En general, el recibimiento ha sido bueno.



¿Cuál es la expectativa de ocupación para lo que queda del año y para el próximo?



Considerando que solo estamos al 60 por ciento de nuestra capacidad, esperamos por lo menos la mitad este mes. Cuando tengamos todas las habitaciones disponibles, la perspectiva es muchísimo mejor.



¿Cuál es la estrategia para competirle a los otros establecimientos que le apuntan al mismo nicho?



Hay distintos componentes que nos hace fuertes en el mercado. Por un lado, tenemos a una agencia de comunicación que trabaja para contar todo sobre lo que hacemos, y luego tenemos un gran equipo en todo el mundo, con una compañía que se destaca en la industria hotelera. Y eso hace que los que no nos conocen todavía, tengan ganas de hacerlo.



¿Cómo atraer también a los colombianos a sus hoteles?



El mercado local es siempre importante para la cadena, dado que es un sitio donde se mueven muchos negocios y encuentros corporativos. De hecho, creemos que serán más del 50 por ciento de los visitantes en el hotel. Además ofrecemos un concepto nuevo, con una increíble infraestructura que mejora la experiencia del visitante como la cancha de Golf o el Spa. Entonces, las estrategias no solo se enfocan en Panamá o Estados Unidos, también están concentradas en Bogotá, Barranquilla y las ciudades principales de Colombia.



¿Cuáles son las principales diferencias entre los otros hoteles que van dirigidos al nicho de lujo?



Conrad en Cartagena será uno de los más destacados en Bocagrande, que es el sitio estratégico en donde nos quisimos ubicar. Pero ningún otro hotel está ofreciendo tal diversidad, que incluye el club de playa, el spa, y el único resort de golf TPC de Suramérica. Eso sin contar que somos el único resort de lujo de Colombia con ese tamaño.



¿Cómo está el panorama de reservas para el próximo año?



Se hacen reservaciones todos los días, y vemos que tendremos cerca de un 35% de ocupación, que podría alcanzar el 40% para los próximos siete meses. Pero hay que tener en cuenta que el Conrad tendrá distintos tipos de clientes: el que viene por turismo o tránsito, por eventos sociales y el de negocios. Y eso es uno de los atractivos que tiene la ciudad, que todo el año hay visitantes.



Muchos hoteles que son de lujo también le están apostando al negocio de alimentos y bebidas. ¿Cuál es el caso de Conrad?



El hotel es un destino que se desea y en algún punto el mismo huésped tendrá la oportunidad de vivir ambas experiencias, la gastronómica y la de la estadía. Si la mayoría de huéspedes se queda dos noches, por ejemplo, puede aprovechar el club de la playa, las cuatro piscinas y también puede ir a disfrutar Cartagena.



¿Cómo ven posicionado al hotel y la ciudad en cinco años?



Creo que Cartagena continuará creciendo, además de que ya se está convirtiendo en un destino apetecido e importante en el mundo. Vemos que las nuevas rutas y conexiones que tenemos con Europa, sumado a otros vuelos directos, es una gran oportunidad. Creo que Cartagena por sí misma también está haciendo grandes cosas en infraestructura como el hospital internacional o la universidad. Estas son facilidades adicionales que le dan a la ciudad un nivel más alto.



¿Se podría comparar el futuro de Cartagena con una ciudad exitosa hoy en el mundo en términos turísticos?



Es algo difícil de responder porque la ciudad tiene una identidad muy fuerte. Pero si ciudades como Panamá o Miami, que han visto una mejora en los últimos 20 años, pudieran servir como una inspiración para Cartagena podría ser una opción. Se trata de que la ciudad logre potenciar su identidad y atraer más visitantes a su territorio.Además, es de resaltar que su geografía la convierte en la primera puerta de entrada a Suramérica, por eso creo que tiene un rol bastante único e importante que jugar en ese mercado.