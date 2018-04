El mayor proyecto de energía eólica da sus primeros pasos

Maicao, en La Guajira, se convertirá en escenario de los grandes proyectos de generación de energía eléctrica a partir del viento que abastecerán el Sistema Interconectado Nacional (SIN) en la próxima década.



A finales de febrero pasado, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) comenzó el estudio del que será uno de los parques eólicos representativos que tendrá el país por su tamaño y capacidad de producción, y que se sumará a otros que se montarán en la citada zona.



Se trata del proyecto de Generación de Energía Eólica Alpha, que desarrolla la empresa Vientos del Norte, que pertenece al conglomerado portugués Renovatio Group, como lo registra el Certificado de Reporte del Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (CR-SIB).



Este parque eólico, que tendrá una capacidad de generación superior a los 200 megavatios (Mw), es la primera iniciativa que evalúa la Anla, ya que se requiere autorización de la autoridad nacional ambiental después de los 100 Mw de energía.



Aunque Portafolio no tuvo respuesta de los voceros del grupo portugués sobre los detalles del proyecto, pudo establecer que en un espacio de poco más de 4.100 hectáreas se ubicarán 65 aerogeneradores de 3,5 Mw de potencia por unidad, y sumados todos completarían una capacidad instalada superior a los 200 Mw.



TRÁMITE PARA PERMISOS AMBIENTALES



De acuerdo al Auto 488 del 9 de febrero de 2018, expedido por la Anla, “el parque eólico Alpha se localiza ... en las comunidades de Araparen, Sachikimana, Jununtao y Tolira, pertenecientes al territorio de la etnia Wayuu”.



A renglón seguido, el documento oficial señala que “dichas comunidades están ubicadas aproximadamente en el kilómetro 12 vía Cerro de La Teta, en el corregimiento de Limoncito, perímetro rural del municipio de Maicao. El proyecto se encuentra en jurisdicción ambiental de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira)”.



En el mismo Auto, la Anla certifica que la empresa Vientos del Norte entregó toda la documentación requerida para el respectivo trámite, el cual se está adelantando en la actualidad.



Dicha entidad ambiental, a través de un comunicado del 2 de marzo pasado resalta que para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue necesario identificar las comunidades étnicas en el área del proyecto y realizar consulta previa.



Al respecto, la directora de la Anla, Claudia Victoria González, indicó que la entidad a su cargo está atenta a recibir y evaluar los proyectos que sean necesarios para que Colombia evolucione en su intención de diversificar las fuentes de su matriz energética.



MONTAJE DE LA ESTRUCTURA



Voceros de la Anla le dijeron a Portafolio que el proyecto está en estudio, y que solo cuando se apruebe la licencia se establecerán con certeza los tiempos para el montaje y entrada en operación del parque eólico.



Sin embargo, fuentes del sector indicaron que este complejo podría estar iniciando obras en el 2022, siempre y cuando no se presente algún obstáculo en el trámite de la licencia.



Así mismo, estimaron que por el tamaño y capacidad de la planta de generación renovable no convencional, la inversión podría ser superior a los 110 millones de dólares.



De acuerdo con el plan de expansión de generación de energía eléctrica trazado por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), se calcula que en los próximos cinco años La Guajira aportaría el 13% de la energía al SIN, con una producción posible de 3.131 Mw.



Como ya se mencionó en una edición anterior, registros de la Upme indican que en el citado departamento están en fila nueve proyectos eólicos con capacidad para generar 1.160 Mw.





