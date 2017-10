La moto pasó de ser un lujo a una impulsora del desarrollo económico del país

En un país en el que movilizarse en el transporte público y en carros particulares de un lugar a otro puede tardar horas, las motos se han convertido en una alternativa de movilidad para los hogares colombianos.



Según las más recientes cifras de Fenalco y la Andi sobre venta de motocicletas, entre el 2013 y septiembre pasado, han ingresado al parque automotor del país 2.256.632 motos. Sí, leyó bien, en apenas cuatro años, se matricularon en el país más de 2 millones de estos vehículos.



De acuerdo con Darío Hidalgo, experto de movilidad y director de Transporte Sostenible de WRI, el auge de las motos tiene que ver con la falta de políticas públicas de las ciudades, que les den garantías a los usuarios que utilizan los medios de transporte masivo.



Según Hidalgo, la mayoría de usuarios de las motos provienen de quienes antes usaban el transporte público y una pequeña fracción de usuarios de carro que migraron a este medio por ser una opción mucho más ágil, sobre todo en las ciudades con alta congestión como Bogotá y Medellín.



De hecho, en estas dos ciudades se han vendido, entre 2013 y 2017, casi el 26 por ciento de las motos que se comercializaron en todo el país, con una contribución del 14,7% en el caso de Bogotá y el 11,1% en el caso de Medellín.



En el tercer lugar se encuentra Cali con el 9,8% de participación en el mercado, seguido por el sur del país con el 6,6% (conformado por los departamentos del Cauca y Nariño) y Montería con el 5,2%.



De acuerdo con varias encuestas realizadas en los últimos años, la motocicleta pasó de ser un lujo a ser un impulsor del desarrollo económico del país, ya que apoya la subsistencia de 7,8 millones de familias populares, que basan sus ingresos en el uso de su moto en oficios como mensajería, domicilios, e incluso actividades ilegales como el mototaxismo.



Las cifras muestran que el 53,8% de los motociclistas pertenecen a los estratos 1 y 2, y el 98,56% a los estratos 1, 2, 3 y 4. El 91,9% de los motociclistas son empleados, trabajadores independientes o estudiantes.



Para Hidalgo, otra de las razones por las que los colombianos compran más motos tiene que ver con su sostenimiento, que es mucho menor incluso que el pago del transporte público.



“Las motos ofrecen las ventajas de acceso punto a punto directo. Además tiene costos muy bajos o nulos de estacionamiento. Incluso los seguros son muy baratos y los impuestos por propiedad de las motos también son bajos. Estos factores son los que empuja el crecimiento del uso de la moto frente a otros medios de transporte”, indica el experto de movilidad.



Aunque Darío Hidalgo considera que el uso de la moto sí va en aumento, cree que su demanda no desbordará la infraestructura de las ciudades, ya que estos vehículos no generan un efecto de congestión alto y desde el punto de vista de estacionamiento, los parqueaderos se vienen acomodando para guardar incluso 6 motos en el mismo espacio donde cabe un carro.



“No existe realmente una manera para diseñar una ciudad para las motos. En países como China e indonesia, donde la mayoría de personas se mueven en motos, las vías en las que transitan las motocicletas son las mismas de los carros. Éstas no se diseñan para tránsito exclusivo de motos”, explicó el experto a Portafolio.co, ante la pregunta que muchos colombianos se hacen de por qué no construir vías para tránsito de estos vehículos.



De acuerdo con Hidalgo, los problemas graves de las motos vienen de dos temas, el primero la accidentalidad vial.



En Colombia, la mitad de muertes en accidentes de tráfico son causadas por motos. El 90 por ciento de la mortalidad de los eventos causados por motociclistas son quienes van manejando la moto y el 10 por ciento restante de peatones que son embestidos por estos vehículos.



Para Hidalgo, esto es un tema de salud pública grave. Con el aumento de las motos en las calles del país, las cifras de accidentalidad han subido en los últimos 6 años.



El otro factor grave es el tema de contaminación del aire. Las motos, a pesar de ser vehículos livianos, no tienen elementos de control de emisiones, que tienen un impacto mucho más alto que el de los automóviles.



¿DE DÓNDE VIENEN LAS MOTOS QUE CIRCULAN EN EL PAÍS?



Según cifras de la Dian a julio de 2017, las motocicletas ensambladas en Colombia representaron el 94% del total del mercado, mientras que las motocicletas importadas aportan el 6%, las cuales son en su mayoría de alta gama y de uso deportivo.



Las motocicletas importadas en Colombia tienen como principal país de origen China con una partición del 61,95%, equivalente a 9.684 unidades, seguida por India con 1.568 unidades importadas.



Brasil ocupa el tercer lugar con el 10% de participación e Indonesia el cuarto lugar con el 8,19%, equivalente a 1.280 unidades; en el último puesto del ranking de los principales 5 países se encuentra Alemania con el 3,44%.



El material importado de las motocicletas ensambladas en Colombia proviene principalmente de la India, quien es el mayor proveedor para el mercado local con una participación del 50,3%, seguido por China con 86.759 unidades y 33% de participación, en tercer lugar, se encuentra Taiwán con 6 puntos porcentuales, equivalente a 15.760 unidades; Tailandia ocupa el cuarto lugar seguido por Indonesia con 2,8% y 2,6%, respectivamente.



LAS MARCAS PREFERIDAS POR LOS COLOMBIANOS



En cuanto a las marcas más compradas, Bajaj lidera en el mercado con una participación del 26%. En segundo lugar, están las motocicletas Yamaha (19,1%) y Honda ocupa el tercer lugar (16,2%), todas estas mantienen su posición en lo corrido del año.



AKT cuenta con el 13% de la torta del mercado; Suzuki ostenta el quinto lugar (7,9%); seguido por KymcoO (5%).



La marca de motocicletas Hero está con el séptimo lugar (3,9%), en octavo lugar está TVS (3,9%); Victory ocupa el noveno lugar con una participación del 1,6%, en el décimo puesto Kawasaki (0,7%), y el resto de las marcas representan el 2,7%.



La empresa Auteco con las marcas Bajaj, Kymco, Kawasaki, KTM y Victory tiene una participación del 33,5% y el Grupo Corbeta con las marcas AKT (AKT, TVS y Royal Enfield) cuentan con el 17,1%.



Del total de motocicletas matriculadas a septiembre de 2017, las tipo calle: Street/Sport participan con el 58,35% del total del mercado, las Scooter 10,48%, las tipo Moped 9,7%, las de uso deportivo Enduro 9,66%, alta gama 1,07% y las que están sin clasificar 10,74%.



Las motocicletas enduro que por sus características son altamente usadas en las zonas rurales y en el campo, además de las actividades propiamente deportivas, presentaron un incremento del 16,6%, pasando de matricular 30.477 unidades en 2016 a 35.545 unidades en 2017. De forma similar, las motocicletas de alta gama aumentaron su participación en el mercado pasando de 0,6 puntos porcentuales en 2016 a 1,07% en 2017.



Javier Acosta

@javaco18

Portafolio.co