‘El modelo jerárquico de las empresas debe ser repensado’

Uno de cada cuatro de los CEO en grandes compañías está reorientando su estrategia corporativa hacia la transformación digital, según cifras de la consultora IDC.



Esto implica, de acuerdo con Ricardo Pedroza, director regional Andino, Centro América & Caribe de Red Hat, una rápida adaptación a un nuevo escenario de negocio, donde la innovación tecnológica no será una opción.



El ejecutivo apuesta por el concepto del poder de la participación como catalizador de innovación empresarial y la necesidad de abrir la mente a desaprender.



En el marco del Red Hat Forum Bogotá, el evento más importante del software de código abierto en Latinoamérica, que se realizará el jueves de la próxima semana, Pedroza analiza cómo la transformación digital es una oportunidad para redefinir los procesos de todo tipo de negocios.



¿CUÁL DEBE SER EL PAPEL DEL CEO EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE SUS COMPAÑÍA?



Su papel debe cumplir con diferentes características. La primera consiste en tener claridad de hacia dónde va el negocio y qué oportunidades puede encontrar; la segunda, tener liderazgo del proyecto; y la tercera, apoyar a quienes están participando en ese proceso.



Muchas veces, hay organizaciones en las cuales el CEO dice “vamos para allá” y luego lo delega, dejando de ser exitoso porque cambia de categoría inmediatamente. Un proceso de transformación digital necesita el apoyo de la cabeza para tener éxito.



¿A QUÉ LE TIENEN MIEDO LOS CEO CUANDO SE ENFRENTAN A ESTOS PROCESOS?



El temor está en construir algo nuevo. Se puede tener claro dónde arranca el sueño y a dónde se quiere ir, pero lo importante es buscar cómo llegar.



La clave está en jugar a hacer un cambio, a ser consciente que hay incertidumbre y que operativamente un proceso de transformación en la organización requiere de un fuerte liderazgo.



EN ESTA ERA DE LA ECONOMÍA DIGITAL, ¿QUÉ PAPEL JUEGA EL CÓDIGO ABIERTO COMO GENERADOR DE INNOVACIÓN?



Una realidad de la economía digital es que las cosas suceden muy rápido.

Entonces, no solamente hay que estar preparados para lo que va a suceder, sino también para lo desconocido. Por lo tanto, el papel que juega el código abierto es proveer la capacidad para una mayor innovación, mucho más rápida, más cercana a la necesidad, que genere la agilidad y el movimiento que las organizaciones requieren, convirtiéndose entonces en un catalizador de la innovación.



¿POR QUÉ APOSTAR POR EL CONCEPTO DEL 'PODER DE LA PARTICIPACIÓN' COMO FACTOR CLAVE PARA TRANSFORMAR LOS NEGOCIOS?



Hoy, el modelo de las organizaciones jerárquicas debe ser repensado por múltiples razones; una de ellas porque entiende que el conocimiento, la razón y la visión siempre están en la parte de arriba, y es abajo de la pirámide donde se ejecuta.



En Red Hat creemos que una organización abierta promueve el diálogo en múltiples direcciones para ser más ágil y dinámica. Allí, las ideas surgirán en los diferentes niveles de la compañía, para ser tenidas en cuenta, consideradas y ejecutadas, si es el caso.

La clave está en aceptar el poder de la participación y la innovación abierta para lograr una sinergia entre las dos.



¿QUÉ IMPLICA EL CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN ABIERTA EN LOS MODELOS EMPRESARIALES ACTUALES?



Cuando se habla de una nueva forma de hacer negocios, la decisión de cambio debe reflejarse en la forma de operar, por lo que es importante en una organización abierta tener en cuenta que es necesario aprender a hacer las cosas de manera diferente; pero es clave abrir la mente a desaprender.



Uno de los grandes retos de las organizaciones, además de definir moverse en una determinada dirección, es ser consciente de la importancia de cambiar algunas formas operar para empezar a hacer las cosas de otra manera, y más eficiente.



¿CÓMO HA TRANSFORMADO EL CÓDIGO ABIERTO LOS NEGOCIOS EN COLOMBIA?



En Colombia y el mundo, el código abierto permite que grandes, medianas y pequeñas empresas tengan proyectos viables desde el punto de vista de velocidad, de costo de oportunidad, y costo efectivos.



Es más, muchos de los emprendimientos en Colombia que requieren algún componente tecnológico acuden al código abierto para arrancar.



No es gratuito que la consultora IDC pronostique que los proveedores de sistemas operativos y de plataformas de productividad empresarial de código abierto crecerán un 30 % este año, lo que demuestra que el código abierto es una alternativa para las empresas que, además de reducir sus costos, quieren implementar soluciones a la medida de sus necesidades.



¿CUÁL ES LA VISIÓN DE RED HAY SOBRE LA SIGUIENTE ETAPA DE LA TENDENCIA EN LA NUBE?



Las organizaciones se están focalizando en el uso de tecnología para la parte misional, más que ser implementadores y gestores de la misma. Por lo tanto, tendencias como la nube es una opción adicional que se presenta para las organizaciones con el fin de contar con acceso a tecnologías, sin tener que tener adentro la infraestructura para esto.



TENDENCIAS DEL RED HAT FORUM



El próximo jueves se realiza en Bogotá el evento más importante del software de código abierto en Latinoamérica, el cual reúne a la comunidad de IT y negocios para presentar lo último en innovación digital.



Este año, el Red Hat Forum abarcará temáticas como el rol del open source para ayudar a las compañías a transitar el camino hacia la transformación digital y el poder de la innovación colaborativa para obtener una ventaja competitiva.



Se estima que al evento asisten unas 600 personas de departamentos de tecnología, nuevos negocios, al igual que empresarios.