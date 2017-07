El negocio de cosmética está en la tendencia

En las categorías de cuidado personal, ya pasó el momento de los denominados “beneficios generales”, que hoy en día son básicos para el consumidor. Esta es la era de los productos con un beneficio específico, funcional o que resuelva una necesidad puntual. Es por esto que se está viendo un importante crecimiento en el desarrollo de productos de cuidado del cabello, desodorantes, cremas e incluso tintes, donde los ingredientes comienzan a tomar más relevancia que el uso per sé del producto.



Las opciones que se encuentran en el mercado son en su mayoría de calidad y cumplen con su oferta primaria: lavar, acondicionar, proteger, humectar, tinturar, etc. Sin embargo, gracias al desarrollo de tecnologías y alineados a la tendencia, el negocio va en dirección de ofrecer beneficios específicos y adicionales en los productos, influenciado principalmente por los momentos de uso, los ingredientes y las propiedades concretas que esos ingredientes tienen en el cabello o la piel.



Las preguntas que todos los que estamos en el negocio de cosmética (Beauty Care) deberíamos hacernos son ¿cuál es el plus o beneficio específico que cubre mi producto?, ¿qué valor agregado entrego versus la competencia?, ¿cómo suplo las necesidades del consumidor? Para mi caso, cuento con un claro ejemplo con Igora Vital, la marca líder en el segmento de cuidado en tinturación, que ha desarrollado fórmulas donde además de realizar su tarea principal de cubrir la canas, cuida el cabello con una fórmula de 7 aceites que lo nutre y cuida, asegurando un cabello sano incluso después de la tintura.



Para entender un poco más este fenómeno, veamos lo que sucede en el mercado colombiano y en la percepción de los consumidores. Colombia siempre ha estado enmarcado entre los países de Latinoamérica de alto potencial en las categorías de Beauty Care, esto gracias a la admirada y reconocida vanidad que caracteriza a la mujer colombiana que, por cierto, es compartida con algunos de sus países vecinos (vanidad que ahora comienza a verse en los hombres con mayor frecuencia). Esta preocupación por su cuidado personal hace que las consumidoras colombianas tengan un alto nivel de conocimiento, sean exigentes con los productos que adquieren, estén atentas a las tendencias y les guste conocer las opciones que ofrece el mercado.



Aunque las categorías de belleza en Colombia se caracterizan por tener altos niveles de penetración, su crecimiento compuesto durante los últimos años siempre supera el crecimiento del mercado en general; este es uno de los reflejos del alto nivel de adopción y relevancia que tienen estas categorías para el consumidor, quien amplifica la oferta y dinamiza el mercado al demandar productos específicos para su necesidad.



El consumidor esta cada vez mejor informado, es más exigente, más inquisitivo, y quiere participar de las tendencias globales. Esta nueva mentalidad es la que define las tendencias de consumo, y la que guía el accionar de las marcas.



Humberto Pérez

Gerente General negocio Beauty Care Retail de Henkel