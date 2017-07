El ‘retail’ chileno consolida sus operaciones en el mercado local

Después de la salida de grandes cadenas chilenas del retail como La Polar y Ripley, por no haber obtenido los resultados esperados, S.A.C.I. Falabella (con marcas como Falabella, Sodimac, Homecenter, entre otras) y Cencosud (Easy, Metro, Jumbo) han consolidado sus operaciones en Colombia.



Es así como del lado de Falabella, en los primeros tres meses del año, las ventas “aumentaron 21,6%, explicado por el crecimiento en moneda local de los ingresos de Falabella Retail y Banco Falabella, y también por la apreciación del peso colombiano respecto al peso chileno”, reza el informe de resultados de la cadena.



Rodrigo Fajardo, presidente de Falabella en Colombia, aseguró que “el 2017 ha sido un buen año para la compañía. El pasado mes de junio inauguramos la tienda número 25 en el país, lo que refleja nuestra apuesta a largo plazo aquí. El nuevo almacén ubicado en el Centro Comercial Multiplaza, al noroccidente de la ciudad de Bogotá, cuenta con una extensión de 9.666 metros cuadrados y tres pisos en sala de ventas”.



Fajardo explicó que “actualmente, aproximadamente el 40% de nuestros proveedores de calzado, confección y productos para el mejoramiento del hogar (muebles, lencería de baño, artículos de cocina, colchones, ropa de cama, entre otros), son nacionales, siendo los focos de producción regionales: Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Santander (...) La meta a largo plazo es exportar la producción colombiana a nuestros almacenes en los demás países de la región (Chile, Argentina y Perú), para lo cual venimos avanzando con la implementación de varios pilotos”.



En cuanto a Cencosud, su presidente en Colombia, Eric Basset, manifestó que “no somos ajenos a la caída de la confianza y el consumo evidenciada en todos los sectores de la economía (...) Para lo que resta de 2017, continuaremos incrementando la oferta de productos de la sección ‘Mundo Saludable’ en nuestros supermercados Jumbo”.



Respecto a las grandes inversiones de este retail austral, Basset afirmó que le apostarán al e-commerce. “Evaluamos de manera constante oportunidades de negocio interesantes en términos de aperturas y expansión. En 2016, por ejemplo, abrimos una tienda Metro en Neiva y un Jumbo en el Centro Comercial Plaza Central en Bogotá, con una inversión que superó los $21.000 millones. En 2017, invertiremos en la implementación del ‘Click and Collect’, que es el proceso de realizar compras por la página web o por teléfono, y recoger el pedido en tienda. También invertiremos en fortalecer nuestro e-commerce para food y non-food, y ampliar su cobertura a otras ciudades donde tenemos presencia”.



En el informe de resultados del primer trimestre de este año en territorio nacional, Cencosud señaló que “los ingresos en moneda local decrecen 5,1% a nivel consolidado y 2,3% en pesos chilenos. El negocio de Supermercados tuvo una caída de 2,7% a nivel de ingresos y Mejoramiento del Hogar reportó un leve aumento de 1,0% en pesos chilenos”.



Para José Palma, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Colombo-Chilena, “estas grandes cadenas han sabido adaptarse a las condiciones económicas que vive el país, dado que el consumo ha bajado y los tres puntos del incremento del IVA han impactado las ventas. Para el segundo semestre va a ser importante que la inflación se mantenga o baje y que las tasas de interés sigan disminuyendo, lo que permitiría más créditos”.



LA INVERSIÓN TOTAL DEL PAÍS AUSTRAL



Según la balanza de pagos del Banco de la República, Chile registra un acumulado de US$5.597 millones entre 2000 y 2016, siendo el primer inversor en el país de Suramérica y el séptimo del mundo en Colombia.



“Chile representa un alto potencial para impulsar encadenamientos productivos y estratégicos con Colombia en el marco de la Alianza del Pacífico, bloque que constituye un vehículo para las exportaciones, así como de integración y conformación de clústeres para la atracción de inversión de los mercados de Asia Pacífico”, dijo Felipe Jaramillo, presidente de ProColombia.



Según reportes de esta entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con cálculos de FDI Markets, en Colombia operan directamente alrededor de 100 firmas chilenas, que generan más de 60.000 puestos de trabajo.



Asimismo, ProColombia ha acompañado 21 proyectos de inversión de capital chileno entre 2010 y 2016, los cuales generaron negocios por US$447 millones en sectores de BPO, infraestructura hotelera, materiales de construcción, telecomunicaciones, energía eléctrica, agroindustria, farmacéutico, artículos de hogar, y que de acuerdo con los empresarios, generan 6.653 empleos.



Por otro lado, las oportunidades que identificó ProColombia para los empresarios de Chile están además en sectores como infraestructura, materiales de construcción, servicios BPO, shared services, IT, apps, agroindustria, logística y desarrollo portuario, producción de cacao, procesamiento de frutas y hortalizas, cárnicos y cereales; cosméticos y productos de aseo y retail.



Desde 1990 hasta hoy, se ha generado un auge en la inversión con empresas como Hoteles Atton, Endesa, Chilgener, Derco y la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU), entre otras.



Andrés Quintero

