No ha sido un buen año para las ventas de vehículos en Colombia y el sector automotriz lo sabe. Por eso las marcas esperan que el Salón del Automóvil les dé un impulso para tratar de cerrar el año lo más cerca posible al promedio de 2015.



Mientras que al final del año pasado se vendieron 287.099 vehículos en el país, según Fenalco, entre enero y septiembre de este año han sido matriculados apenas 178.412 automotores nuevos.



Si bien, hay que esperar cómo fue el comportamiento de matrículas en octubre y lo que ocurra en los próximos meses (noviembre y diciembre), el promedio indica que no logrará mejorar las ventas de 2015 y mucho menos las de 2014, año en el que se realizó la más reciente versión del Salón del Automóvil, en el que se vendieron 327.112 vehículos en Colombia.



No obstante, aunque hay muchas esperanzas en que el Salón Internacional del Automóvil, que inicia este 9 de noviembre, impulse las ventas en al menos 20 mil vehículos, el sector es consiente en que la época de ‘vacas flacas’ no terminará con esta exhibición y que tiempos mejores estarán por venir, así no sea pronto.



Para Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior y de Vehículos de Fenalco, este sector, a diferencia de otros, no es un sector de corto plazo sino con “vocación de largo plazo”.



“Las marcas que están hoy posicionadas en Colombia tienen 30 o 40 años aquí. Aunque este no ha sido un buen año y el siguiente no va ser mejor, ellos (las marcas) saben que vendrán épocas mejores, como lo ha demostrado la experiencia, y por eso hacen todo el esfuerzo para exponer sus principales novedades este año”, asegura Visbal.



Para él, el mercado automotor colombiano centra sus prioridades en el futuro.



De acuerdo con el vicepresidente de vehículos de Fenalco, los 45 mil metros cuadrados disponibles en este Salón del Automóvil que se avecina, para que las marcas exhiban sus novedades, ya fueron vendidos desde hace un buen tiempo, lo que indica que las marcas no han dado un ni solo paso atrás y demuestran que siguen trabajando para ofrecerle a sus clientes mejores productos.



Según los organizadores del evento, que terminará el 20 de noviembre, se estima que al menos 220 mil personas asistan a ver las novedades de las 54 marcas que participarán (24 de automóviles y 30 de motocicletas).



Este año, Corferias tendrá a disposición 23 pabellones de exhibición. Así mismo, contarán con un pabellón en donde los asistentes encontrarán accesorios para sus vehículos y las más importantes entidades financieras que les ofrecerán facilidades de crédito para poder adquirir su carro o moto.



Andrés González, jefe de proyecto del evento afirmó, que “será un espacio ideal para quienes estén interesados en comprar carro o moto, ya que congregará a ensambladoras, representantes de marcas de automóviles, vehículos comerciales, de transporte pesado y motocicletas, fabricantes, distribuidores, representantes de productos, lubricantes, equipos, accesorios y entidades financieras”.



Unos 1.000 vehículos y modelos recientes de las marcas más reconocidas a nivel mundial serán exhibidos durante el Salón, que llega a su versión número 15 en el país.



REFORMA TRIBUTARIA PODRÍA IMPULSAR LAS VENTAS



Según Eduardo Visbal, la expectativa que ha causado la reforma tributaria puede llegar a impulsar las ventas durante este Salón del Automóvil, ya que quienes estén interesados en comprar vehículo nuevo lo hará previendo que el IVA suba el próximo año, y con él, el precio final del automotor.



Precisamente, el aumento del IVA es uno de los reparos que el sector automotriz tiene sobre la reforma tributaria.



“El sector ha sido crítico con temas como el aumento del IVA, porque esto va a encarecer los precios de los automóviles, con lo que se verá afectada también la demanda”, dice Visbal.



De acuerdo con Eduardo Visbal, con el Salón del Automóvil también habrá un coletazo de las ventas, duradero en el mediano plazo. Es decir, jalonará la comercialización de vehículos en noviembre y diciembre, e incluso durante varios meses siguientes.



HYUNDAI TENDRÁ SU LUGAR



Eduardo Visbal espera que Hyundai pueda participar este año del Salón del Automóvil, aunque no sabe si lo hará.



“Esa decisión depende de ellos. Pero la marca tienen su espacio comprado desde hace tiempo, lo tienen ahí”.



La marca aún no ha confirmado su presencia en el evento y está en duda por un lío jurídico, entre el antiguo distribuidor y la casa matriz.



ALGUNAS NOVEDADES



Mini Cooper reveló que los asistentes al Salón del Automóvil este año podrán ver el nuevo convertible de la versión JCW Cabrio, pensado para los amantes de la velocidad y el buen diseño.



Así mismo, Chevrolet presentará en el país su modelo Malibu. Se trata de un sedán clásico, adaptado a un público más global pero con las características de buen motor y potencia.



Además, Chevrolet presentará tres modelos más durante el evento, entre ellos el Bolt, el carro eléctrico de la marca.



Maserati aprovechará este espacio para mostrar su nueva camioneta Levante en el país.



El Salón del Automóvil será la vitrina para que Mercedes Benz presente sus dos nuevos vehículos: el C200 Cabrio y la nueva camioneta GLC Coupé. Estos dos carros estarán dentro de las cuatro novedades que tendrá la firma para este evento, que no se puede perder.



HORARIOS Y BOLETERÍA



Domingo a jueves: de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Viernes y sábado: de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.



Adultos: $ 27.000.

Niños menores de 12 años no pagan.