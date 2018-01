‘El tema digital deja de existir porque está en todas partes’

Con un crecimiento histórico en Colombia y el reconocimiento en el festival de publicidad El Ojo de Iberoamérica, la red DDB Latina es optimista sobre la evolución de los negocios este año. Así lo dice su presidente, Juan Carlos Ortiz, quien explica que poco a poco el concepto digital desaparecerá, al tiempo que plantea que el surgimiento de la tecnología y la data plantean nuevos retos en materia de categorías que antes no competían entre sí.



¿Qué aportó Colombia a ese reconocimiento?



Tenemos talento colombiano en Estados Unidos, España, Puerto Rico y México, y también hemos devuelto talento a Colombia. El país es más reconocido en el campo de la innovación y creo que dentro de las áreas de exportación la creatividad es otro factor.



¿Cómo le fue a DDB Latina el año pasado?



Fue un año histórico. La creatividad para nosotros es el motor, así fue que en el 2017 obtuvimos tan buenos resultados creativos. También trabajamos exitosamente con nuestros clientes antiguos y con algunos nuevos. Ganamos las cuentas mundiales de Avianca y de BBVA, el negocio de Claro en Colombia y la línea de champú de Unilever.



¿Cómo entender el resultado por los tiempos difíciles para las empresas?



Tengo una definición de crisis: para mi es neutral. Eso lo que quiere decir es que uno es el que decide si es un problema o una oportunidad. Hay mercados que crecen, como el de Estados Unidos. España está en una reactivación económica, Brasil ha estado afectado y da síntomas de crecimiento.



¿Y Colombia?



Ha estado marcado por una crisis debido al tema tributario y la desaceleración. Pero la oficina nuestra en el país ha tenido su año histórico en términos de crecimiento de facturación, nuevos negocios y resultados creativos. Esta plaza tiene una alta importancia por su tamaño e interés para marcas internacionales. A su vez, Colombia también genera marcas de impacto en otros mercados.



¿Cómo respondió DDB Latina a los clientes?



Hubo reducción de presupuestos en Colombia, lo cual forzó a la gente que se bloquea cuando quiere hacer las cosas de la misma manera. Quien buscó en la creatividad nuevas maneras de hacer las cosas, así sea con menores recursos, tuvo los resultados adecuados. La innovación aquí consiste en encontrar nuevas fórmulas acordes a los presupuestos. Nuestro negocio no es ser boyantes, sino ser inteligentes.



¿Qué pasó con el tema digital?



El mundo digital, del que todos hablan, muy pronto va a dejar de existir porque el mundo es uno solo y está digitalizado. La telefonía, la música y la banca son digitales, por ejemplo. Así pasa con la publicidad.



¿Y el sector está adaptado a esa realidad?



Es un negocio en transformación que responde al comportamiento humano y si la gente actúa de una manera, nosotros tenemos que responder porque la comunicación esté acorde al comportamiento humano.



¿Cómo ve el 2018?



Para Colombia será importante y positivo, porque las elecciones orientan a los países y generan nuevos procesos. Otro tema importante será el Mundial de Fútbol.



¿Con cautela en las inversiones?



Obviamente, pero los grandes negocios salen de esas situaciones. En esos momentos hay que ser muy inteligentes para invertir bien y recoger los frutos.



¿Y a nivel internacional?



El tema de data y tecnología está haciendo que haya cruces en la mayoría de los negocios de marketing, que antes no existían. Me refiero a que categorías como banca, retail o telecomunicaciones eran distintas, pero hoy se relacionan. Un banco compite con un retail, por ejemplo. Eso ha abierto un panorama de nuevas competencias y pasa en el mundo entero.