Eliminación de las cláusulas de permanencia diversificó la venta de celulares

Luego de dos años de eliminadas las cláusulas de permanencia, el mercado de celulares se amplió de un 2,8 a un 30 por ciento.



Así lo reveló la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) en su tercer informe de seguimiento a esta medida, en el que concluyó que “las condiciones de competencia del mercado han mejorado, pues ahora cuenta con mayor número de jugadores y mayor diversidad en los diferentes tipos de productos”.



El reporte va más allá y muestra que, a finales del 2015, la venta de terminales básicos tuvo un aumento de 18,5 por ciento, cifra que en el primer trimestre del 2016 decreció.



Además, las ventas de teléfonos inteligentes cerraron el 2015 con casi 90 por ciento de incrementos, pero a comienzos del 2016 cayeron levemente (a 87,6 por ciento), comportamiento que la CRC explica como normal por la variación del dólar y la contracción global del mercado de celulares.



No obstante esta caída –que, en cuentas claras, muestra un incremento en los valores de los móviles–, el ente regulador encontró que continúa creciendo la oferta de equipos, la cual fue impulsada por la entrada de nuevos jugadores al mercado y por el comportamiento de los usuarios, quienes cada vez están menos ‘casados’ con marcas tradicionales.



En este orden de ideas, la eliminación de las cláusulas de permanencia (en julio del 2014), llevó a que, en los siguientes meses, tanto en importaciones como venta de terminales aumentaran en 48 y 40 por ciento, respectivamente.



Incluso, dice la CRC, estas alzas se mantendrán en el corto plazo, aun cuando acabaron de entrar en vigencia las nuevas cargas impositivas a servicios y aparatos que trajo consigo la reforma tributaria.



Sumado a lo anterior, y en contraste con lo que se pensaba, esta regulación no generó un aumento exponencial de costo –como se preveía–, además que no se redujeron las ventas de unidades móviles. Esta situación se presentó pues la misma medida regulatoria llevó a una reducción en los precios de cambio de operador “beneficiando a los usuarios y promoviendo la competencia y la calidad del servicio”.



Esta conclusión se soporta en que la cantidad de usuarios que hicieron uso de la portación móvil tuvo un incremento del 132,9 por ciento entre el segundo trimestre del 2014 y el segundo del 2016.



En esa línea se movió la tasa de desafiliación de los usuarios, que pasó de 4,25 por ciento, en el segundo trimestre del 2014, a 5,36 por ciento en el mismo lapso de tiempo del 2015.



“El usuario decide con mayor libertad qué equipo y qué servicio se ajusta más a su presupuesto y a sus necesidades. Los operadores y otros agentes han creado nuevas alternativas de financiación que han reemplazado los ‘subsidios’ que se otorgaban junto a las cláusulas de permanencia”, destaca la Comisión.



La misma apertura del mercado llevó a que las tarifas promedio de los equipos celulares cayeran tanto en sus servicios de voz como de datos.



En el primer caso, la cifra decreció 12,5 por ciento (entre el 2014 y el 2015) y para el segundo trimestre del 2016 mantuvo esta tendencia, cerrando a julio en -14,28 por ciento.



Por su parte, los planes de datos pasaron de costar, en promedio, $36.000 a $ 28.000 entre el 2012 y el 2015, es decir cayeron 22 por ciento.