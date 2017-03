La ‘app’ para vender artículos usados en su barrio desde su celular

Anunciar un artículo que ya no use y que lo compre su vecino. Esa es la premisa con la que funciona la aplicación Vendiste, que permite escoger la distancia a la que llegará su anuncio 1KM, 5KM, 10KM y 50KM.



“Nuestro enfoque es móvil, las ofertas de Mercado Libre o Amazon han dejado un segmento si cubrir, que es el de lo local. Esto ya se hacía con los grupos de Facebook, en los que se dan a conocer productos que están a la venta y eso funciona muy bien porque no cuesta nada”, explica el ingeniero Julián Builes, miembro del equipo de Vendiste, que desde su salida al mercado en junio pasado ya tiene 140.000 descargas.



A través de esta aplicación, que por ahora solo tiene versión móvil para Android, se pueden ofertar y buscar productos por categoría y distancia. La aplicación no exige pagos por los trámites, ni por el registro.



Durante los casi 12 meses de operación de Vendiste se han completado más de 3.000 transacciones, que suman más de 450.000 dólares. El precio promedio de los artículos ofrecidos en esta ‘app’ es de 150 dólares.



“Es una vitrina que se apoya en Facebook, mostramos los artículos más cercanos al usuario. En estos momentos hay 34.000 productos y esperamos que se incrementen”, dice Builes, quien indica que una vez se alcanza la masa crítica se iniciarán sistemas de cobro para recibir un retorno, del que por ahora no disponen.



Vendiste ya hace presencia en países como Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil, Costa Rica, y Puerto Rico, pero es en el mercado local en donde quieren consolidarse.



“Esto es pura economía de barrio. Por ahora no nos interesa tener control sobre las transacciones, pero sí controlar quienes usan la 'app'. Hoy, son los usuarios quienes determinan el lugar en el que se hace la transacción, pero fijan los precios a través de Vendiste. Al final nuestro usuario es el que participa en ventas de garaje, quienes necesitan artículos a última hora, cerca de su casa y a precios interesantes”, afirma Builes.



Por lo pronto, el proyecto se apalanca en el fondo Star-Up Chile, en el que fue escogido como finalista el año pasado y del que recibió 30 mil dólares para inversión.



“Estamos buscando una mayor financiación en Chile y en otros países, pero la idea es tener en Colombia un mayor volumen de usuarios. Creemos que tenemos un producto interesante para el pequeño vendedor y estamos preparándonos para una ronda de inversión. Por eso, nuestra mayor monetización llegará cuando tengamos el volumen de usuarios y trámites que buscamos”, dice Julián Builes.



