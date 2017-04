Posible bloqueo de Uber afectaría al mercado tecnológico de Colombia

La demanda en contra de la operación de Uber en el país que entabló el Ministerio de Transporte ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca será respondida esta semana, pero sus implicaciones tienen pensando a más de un emprendedor digital.



De ser bloqueado Uber, se abriría la puerta para que otras aplicaciones sean sacadas de operación por orden de un juez, cosa que ya le sucedió a Uber el pasado 30 de enero en Argentina y en 2014, en España.



También enviaría un mensaje contradictorio, pues el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) ha diseñado programas de apoyo y promoción de estas tecnologías, mientras que el Ministerio de Transporte considera Uber hace un uso indebido del espectro electromagnético y que viola la libre competencia.



Programas del Gobierno, como Apps.co en los que se han invertido recursos del Estado, han ayudado al nacimiento de aplicaciones en el país que, al igual que Uber son disruptivas. Un ejemplo es 1Doc3, la cual cuenta con un millón de usuarios en América Latina.



Javier Cardona Mora, gerente General de esa aplicación, afirma que bloquear Uber es un retroceso porque desanima a otros emprendedores para que entren en el mercado colombiano.



“Independientemente del caso Uber, el Gobierno debe propender por la neutralidad de la red a toda costa. Además, esa demanda muestra un desconocimiento profundo de cómo opera la tecnología porque solo los operadores hacen uso del espectro, no una aplicación. Por otro lado, no parecer ser muy viable este bloqueo porque es una restricciones regresiva para el sector tecnologico”, explica Cardona.



Por su parte, Andrés Gutiérrez, cofundador de Tappsi –aplicación de transporte y competencia de Uber–, afirma que el posible bloqueo no necesariamente es un retroceso para el mercado.



“No es la aplicación como tal lo que se prohíbe, sino el tránsito de vehículos que no cumplen unas determinadas normas. Si algo han mostrado aplicaciones como Rappi o Merqueo es que ser disruptivo no significa pasar por encima de la ley. Por eso nuestra postura siempre ha sido la de ceñirnos a la normatividad”, explica Gutiérrez, quien señala que es por eso que se cuestiona a Uber, pero no a UberEats.



Tappsi cuenta con más de 50.000 taxistas afiliados y, en palabras de Gutiérrez, al menos “uno de cada seis taxistas la usa”.



PROYECTO DE LEY BUSCA REGULACIÓN



A la par con la demanda, los usuarios de Uber reunieron algo más de 3 millones de firmas con el fin de impulsar un proyecto de ley para regular el transporte privado por medio de aplicaciones tecnológicas. Este cuenta con un concepto positivo en algunos aspectos formulado por la Superindustria.



Sobre el tema, la Superindustria concluyó que “exigir que las plataformas tecnológicas presten el servicio exclusivamente a las empresas de transporte y que no lo puedan hacer directamente a los usuarios, podría inhibir el desarrollo de innovaciones disruptivas que faciliten la solución de fallas del mercado".



Además, también estimó que "los prestadores de transporte privado deberían fijar libremente sus precios, con la obligación de informar de manera previa a los usuarios la tarifa que pretendan cobrar, de manera que estos puedan elegir libremente si contratan el servicio o no”.



Este martes tendrá ese proyecto su primera audiencia pública en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.



LO QUE DICE LA LEGISLACIÓN



Juan Pablo Salazar, abogado experto en derecho digital.



¿Se puede bloquear una aplicación en Colombia?

El juez que tome esa decisión estaría en contra de los mandatos para las autoridades judiciales. Colombia, al igual que muchos países en el mundo, autoriza que las empresas extranjeras y nacionales puedan prestar servicios de información, como son ésta clase de plataformas



¿Qué es el principio de neutralidad tecnológica?

Este principio está establecido en el artículo 2.6 de la Ley 1341 del 2009. Quiere decir que el Estado garantizará la libre adopción de las tecnologías y la libre y leal competencia. Está unido al concepto de neutralidad tecnológica, establecido en la ley 1450 del 2001.



Este dice que "no se podrá bloquear, interferir, discriminar, ni restringir el derecho de cualquier usuario a utilizar, enviar, recibir, u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio lícito a través de Internet".



¿Qué sucede si se bloquea Uber?

Prohibir una plataforma como Uber, significaría ir en contra del derecho de libertad de empresa consagrado en la Constitución.



Un juez, debe tomar estos insumos jurídicos y percatarse que una decisión en contra de ley, implicaría que su decisión sería en contra de la normativa establecida, y su decisión sería contraría a derecho. Si se bloquea, Colombia retrocedería en el tema y sería muy grave porque ya se ha recibido un reconocimiento en el desarrollo de las TIC.



¿Es una decisión sostenible?

Un juez no puede alejarse de la realidad legal del país, la cual permite a la operación de los servicios de información o servicios tecnológicos. Ir contra de esto es desobedecer Constitución tanto en su principio de libertad de expresión e información, como el principio de libertad de empresa.



Eso sucedió en Brasil, allí dos jueces han bloqueado aplicaciones de Facebook como WhatsApp dejando sin su disfrute a millones de usuarios. Pero, luego el juez de un Tribunal Superior revocó esas órdenes.



