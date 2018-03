Botilio, el ‘chat-bot’ para agilizar los domicilios

Pocas empresas tienen un historial envidiable en cuanto a anticipar las movidas de nuevos o viejos competidores y aquellas que lo logran se caracterizan por sus ambiciones, las cuales estaban por fuera de sus recursos y capacidades. Una de ellas es Botilio, una empresa fundada y desarrollada por jóvenes colombianos que son direccionados por la obsesión de generar valor a empresas pequeñas y medianas por medio del uso de inteligencia artificial aplicada.



Actualmente, Botilio presta servicios a restaurantes en Bogotá por medio de un ‘chat-bot’, o programa informático, que efectúa de forma automática diversas tareas como la toma de pedidos a través de las redes sociales como Facebook y Whatsapp. Su desarrollo ha permitido que sus aliados optimicen procesos logísticos y reduzcan hasta en un 40% el tiempo que demora un restaurante en atender la orden de un cliente.



Portafolio.co habló con Hyatt Saleh, gerente y directora de operaciones de esta empresa, para entender como una compañía que inició tras una mala experiencia con una plataforma de domicilios, hoy logra crear beneficios distintos a los ofrecidos actualmente en el mercado.

¿Cómo nació Botilio?



Somos tres socios fundadores que en 2017 compartimos la idea de que los competidores que generan valor al mercado se enfocan en la innovación competitiva en lugar de la imitación competitiva. Daniel Vizcaya y Hyatt Saleh, quienes han trabajado por más de cuatro años en el área de análisis de datos e inteligencia artificial, junto a Juan David Vizcaya, quien lleva cuatro años como cofundador y director de operaciones de Mensajeros Urbanos, lograron identificar los cuellos de botella de los restaurantes a la hora de despachar domicilios y se dieron a la tarea de crear la solución a dichos problemas: allí nació Botilio.



¿A qué problemas se refiere?



Primero, en un mundo que avanza hacia lo digital y en que la tecnología se mueve exponencialmente, nos dimos cuenta que los restaurantes pequeños y medianos no cuentan con alternativas digitales para la recepción de pedidos. Y aún peor, cuando lo hacen, se ven obligados a competir agresivamente en plataformas digitales centralizadas, donde el que no promociona no vende, y donde además los clientes no le pertenecen al restaurante. Es así como nuestro servicio se aloja directamente en la página de Facebook de cada restaurante, permitiéndole al restaurante tener completa propiedad de sus clientes.



Segundo, al mismo ritmo que la tecnología evoluciona, también lo han hecho los hábitos de consumo e interacción de los clientes. Hemos encontrado que los usuarios (clientes del restaurante) califican con igual importancia la atención recibida, que la calidad de la comida, llevándolos a prestar atención a la capacidad del restaurante de atender de manera rápida el requerimiento, así como la disposición por brindar una atención personalizada. Por lo anterior, Botilio no sólo brinda respuesta inmediata a cada solicitud, sino que reconoce e interactúa con cada usuario independientemente, recordando datos como su dirección o plato preferido, para asegurar una experiencia rápida.



Tercero, los márgenes de utilidad de los restaurantes funcionan milimétricamente con una estrategia de operación, que en la mayoría de los casos ha permanecido inmutable por años o décadas. De lo anterior, entendimos la necesidad de mantener nuestros costos bajos sobre cada venta realizada a través de nuestro servicio, menores al 10%.



Cada día hay más variedad de apps de domicilios y pedidos, ¿cómo planean jugar en una industria tan competida?



Me gustaría aclarar que nuestra estrategia principal no es encontrar un nicho dentro del espacio existente del sector, sino más bien estamos enfocados en crear un nuevo espacio que se adapte únicamente a las fortalezas particulares de restaurantes pequeños y medianos. Este es un nicho que actualmente alcanza más del 80% de los establecimientos en el país (que sólo en Bogotá alcanza los 20.000 establecimientos), y que ha sido pasado por alto. Nosotros entendemos que, si bien estos restaurantes no tienen la capacidad de sobresalir en aplicaciones centralizadas, frente a grandes establecimientos, sí tienen una base importante de clientes creciente, que pueden ser atendidos por diferentes canales.



Así mismo, nosotros nos consideramos un servicio complementario que realmente busca evolucionar los ‘call centers’ a un medio digital, apuntando fidelizar los clientes más jóvenes de los restaurantes. ¿Por qué? Porque somos conscientes que los ‘call centers’ tienen una capacidad limitada, pero el número de personas que pide a domicilio es cada vez más grande, con un crecimiento de más del 250% anualmente en los últimos años.



Es decir…



Si usted tiene ganas de hamburguesa, pero realmente no sabe cuál o quiere encontrar la mejor promoción, las aplicaciones actuales son lo mejor para eso. Sin embargo, si usted quiere una hamburguesa deliciosa, y tiene un restaurante favorito, no debería perder el tiempo descifrando en cuál plataforma la puede encontrar, sino que simplemente búsquela a través de Facebook y pida directamente con ellos.



Es como pedir en el ‘call center’, pero cada vez menos personas quieren llamar, y cada día las personas hacemos más transacciones a través del mundo digital. De esta forma hacemos que el restaurante esté al alcance de las personas, y no al revés, siendo el cliente el que los tiene que buscar.



¿Cuáles son los beneficios que Botilio ofrece?



Definimos cuatro beneficios que nos hacen relevantes, distintos y únicos en el mercado.



El primero es la reducción de la competencia digital que los restaurantes tienen que asumir. Esto es porque transformamos sus redes sociales como Whatsapp y Facebook en canales propios, donde cada restaurante tiene control sobre la publicidad y promoción del menú. Así, no se enfrentan a competencia agresiva, lo cual es muy valioso para restaurantes medianos y pequeños que pocas veces pueden aparecer en los primeros lugares del listado que ofrecen las apps de domicilios, sin verse obligados a hacer promociones.



Segundo, a través de nuestro servicio el restaurante puede brindar una atención personalizada a cada uno de sus clientes porque almacenamos datos como direcciones y pedidos anteriores, lo que permite fidelizar clientes y generar estadísticas y análisis para predecir demanda futura.



Tercero, los clientes siempre serán del restaurante y no de Botilio, ya que los clientes llegan a la red social del restaurante, y esta nunca dejará de pertenecerles.

Y cuarto, al realizar todos estos procesos de manera automática, mediante inteligencia artificial, aseguramos costos coherentes con los márgenes de utilidad de cada restaurante.



En palabras para un cristiano, explíquenos qué es la inteligencia artificial y cómo la aplican.



La inteligencia es la facultad que nuestra mente tiene para aprender, razonar, y tomar decisiones basadas en la información recibida. De lo anterior, la inteligencia artificial consiste en la inteligencia exhibida por máquinas. Es decir, la capacidad para construir algoritmos que le permitan a un computador tomar decisiones, basado en el entendimiento de la información recibida.



Es así como Botilio crea algoritmos que le permiten a un computador recibir las frases que las personas escriben en el chat, entenderlas, y de esta forma brindar una respuesta coherente.



¿Cómo son sus planes de crecimiento para 2018?



Tenemos proyectado un crecimiento del 150% mensual en el número de establecimientos inscritos al servicio, asociado a un crecimiento del 120% mensual en el número de solicitudes atendidas a través de este canal, por cada restaurante.



¿Están buscando inversionistas?



Sí, actualmente estamos cerrando nuestra primera ronda de inversión, y ya casi estamos listos. Esperamos en abril ya haber finalizado.



En un momento en que la economía nacional pasa por un estancamiento, ¿les preocupa la desaceleración del consumo y las bajas ventas del sector de restaurantes?



Aunque es un temor que afecta a muchos dueños de restaurantes, siempre les decimos a nuestros aliados que lo que realmente importa es cómo cada empresa responde a los desafíos del mercado. De hecho, hay un estudio muy famoso de Michael Porter, que muestra que el 75% del éxito de una compañía obedece a su propio desempeño, mientras que el 25% del éxito depende de la situación del sector. Por eso, lo fundamental para “ganar” es que cada negocio se mantenga enfocado en generar constantemente valor para sus clientes.



Cuéntenos cómo ha sido el proceso de emprender…



Emprender es como salir de viaje. Hay una frase de Gary Hamel, un consultor estadounidense muy reconocido, que ilustra cómo ha sido nuestro proceso “No se puede ir a lugares nuevos con mapas viejos”. En ese orden de ideas, el acto de emprender ha sido muy enriquecedor para el equipo porque todos los días tenemos necesidad de cambio en nuestras formas de pensar y nos obliga a replantear los modelos mentales convencionales implantados en la educación universitaria. También hemos tenido que trabajar en horarios poco usuales, aprender nuevos roles, desarrollar habilidades que no teníamos como por ejemplo salir a “maletear” para buscar nuevos clientes y, en general, lidiar con las dificultades diarias que toda empresa tiene.



Parte importante de este proceso fue haber sido parte del programa “Descubrimiento de negocios TIC” llevado a cabo por Apps.co. A través de ellos recibimos mentorías importantes en temas importantes como lo es la parte financiera y legal, así como ejercicios de validación de mercado, lo cual es clave para la definición correcta de la propuesta de valor y el modelo de negocio.



En Colombia la mayoría de los emprendedores son hombres, ¿cómo le ha ido a usted como mujer emprendedora? ¿Ha sentido machismo?



En muchas ocasiones sí se siente una diferencia en cuanto a la forma en que las personas se dirigen a mí y la forma en que lo hacen con mi socio, pero honestamente creo que la mayoría de veces no es intencional, sino el producto de la cultura de nuestro país que hasta ahora está cambiando. Pero realmente no considero que sea un limitante.



En ese sentido, creo firmemente que el papel que debemos asumir como mujeres emprendedoras, no es el de víctimas, sino por el contrario el de agentes de cambio. Entendiendo que la única manera de romper paradigmas es por medio de las acciones. Y aquí destaco nuevamente que el éxito depende en un 75% de cómo cada uno decide afrontar las oportunidades y los retos.



Dele un consejo a quienes tienen ideas innovadoras y no se animan a emprender…



A veces el limitante más grande para las personas con grandes ideas es la falta de confianza en sí mismo. Eso y el tema de que no existe un manual para hacerlo bien. Por eso considero que, para poder dar ese primer paso hacia el emprendimiento, es importante evaluar el rol que cumplen las personas más cercanas a nosotros, y como nos podemos apalancar de ellos.



De acuerdo a lo anterior, y entendiendo que las grandes ideas no siempre son validadas correctamente por familiares y amigos, es necesario buscar mentores que hayan pasado por nuestra situación, y que de esta forma nos guíen en el camino del emprendimiento.



Casi todos los emprendedores dedican una parte importante de su tiempo para leer, ¿qué libro recomienda?



Uno de los libros que más me ha impactado, porque refleja en gran medida la lucha constante de todos los emprendedores, es “How to fail at almost everything and still win big” de Scott Adams, el creador de la tira cómica Dilbert.



Por un lado, enseña la importancia de priorizarse a uno mismo, para así no convertirse en una carga para la sociedad, y por el contrario convertirse en un agente de cambio e innovación.



Así mismo, el autor invita a los lectores a dejar que la imaginación fluya, y en ocasiones se convierte en positivismo, para así dejar que sea la imaginación quien dirija la realidad. Esto porque muchas veces los paradigmas y normal sociales se encargan de limitar la visión de los emprendedores, y es crucial pensar por fuera de la convención para realmente innovar y ser exitosos.