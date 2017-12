Chevrolet, el aliado ideal de los emprendedores

El sueño de todo emprendedor consiste en expandirse, en llegar cada vez más lejos, ¿pero cómo lograrlo?, ¿cómo eliminar las distancias y transportar un producto a todos los rincones del país? Chevrolet tiene la respuesta, y eso lo saben muchos emprendedores que han recurrido a la marca para aumentar el tamaño de sus negocios.



Es el caso de El Carriel, una compañía de arepas de maíz que ya completa más de 25 años en el mercado nacional. Esta empresa inició como el modesto negocio familiar de los Valencia, quienes comenzaron preparando las arepas en el patio de su casa. Para entonces, apenas contaban con una parrilla, un molino pequeño y cuatro bicicletas.



Pero “el negocio se les creció”, como afirma Luis Valencia, gerente de El Carriel, y los desafíos logísticos fueron haciéndose cada vez más complejos. Había que llegar a tiempo a cada rincón del país garantizando la integridad del producto. Fue entonces cuando la empresa recurrió a Chevrolet.



“Siempre escuchábamos buenos comentarios de Chevrolet, y queríamos incluir vehículos a la operación, pero queríamos incluir los mejores, los de calidad. Los probamos y ahora ya llevamos 15 años trabajando con la marca”, asegura Valencia.



Empezaron con vehículos pequeños, pero cuando los pedidos se hicieron más grandes, los propietarios de El Carriel optaron por los camiones NHR de Chevrolet: “Hemos tenido camionetas de doble cabina y también automóviles, y con todos nos ha ido muy bien. Pero en la empresa han funcionado especialmente los camiones Chevrolet NHR, porque la autonomía es excelente, tienen alta capacidad de carga y buena eficiencia en el consumo de combustible”, dice Valencia.



Hoy por hoy, la empresa cuenta con plantas de producción de arepas en Antioquia, el Eje Cafetero y Bogotá, y es en los camiones Chevrolet que se transporta el producto desde las plantas para su comercialización en todo el país. Para esta gran operación, El Carriel cuenta con más de 65 NHR.



Mucho más que camiones



¿Por qué esta empresa tan exitosa sigue prefiriendo la marca Chevrolet después de tantos años? Para el gerente de El Carriel, no solamente se trata de la buena calidad de los camiones NHR; también tiene que ver el respaldo que ofrece Buses y Camiones Chevrolet.



Y es que uno de los puntos que más fuertemente caracteriza a la marca es su excelente servicio posventa, como señala Diana Ávila, gerente comercial de Buses y Camiones Chevrolet: “Nuestra red de concesionario Chevrolet tiene 450 puestos de trabajo con la infraestructura para atender los requerimientos de los clientes y 60 puntos de venta de repuestos”.



Adicionalmente, Buses y Camiones Chevrolet cuenta con 55 talleres especializados y más de 226 técnicos integrales diésel, capacitados periódicamente en el centro de entrenamiento de Chevrolet. El servicio posventa también ofrece a sus clientes servicio personalizado, mantenimiento, garantía, asistencia, campañas de seguridad y constante asesoramiento.



En la actualidad, El Carriel no solo tiene presencia en todo el territorio nacional. También exporta sus arepas típicamente colombianas a Estados Unidos, Europa, Aruba, Bonaire, Curazao, Panamá, Costa Rica, Guatemala e Islas Caimán. ¿Su próximo objetivo? El mercado chino. Chevrolet no solo ha acompañado ese sueño, sino que ha crecido con él; y con sus camiones NHR espera ser testigo de nuevos y grandes éxitos para el emprendimiento colombiano.