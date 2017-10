Cinco lecciones del fútbol para los pequeños empresarios

Ganar o perder. Estas son las únicas dos opciones en el fútbol y los negocios, pues en la realidad de un mercado el empate no es rentable para nadie.



Al igual que en el fútbol, en los negocios las marcas siempre “juegan” a ganar mercados, conquistarlos mediante la expansión y consumo de sus productos, al tiempo que buscan el liderazgo que encamine el proyecto y que responda ante los creciente de seguidores de seguidores.



De acuerdo con la firma de software contable para Mipymes Alegra.com, de este deporte se pueden extraer esas lecciones y aplicarlas a cualquier empresa.



La Meta: Si en el fútbol la meta es ganar un partido o el campeonato, en los negocios es crecer y liderar el mercado. Por eso es fundamental que el equipo de trabajo tenga bien claros los objetivos a corto y largo plazo, objetivos que uno tras otros lleven a una meta común. Uno de los grandes errores de los pequeños negocios es no tener definidos sus objetivos. Cuando eso ocurre cada parte del equipo actúa como una célula y no como un sistema, cada una por su camino y no con el mismo fin.



La Estrategia: Para ganar, tanto en el fútbol como en el mundo de los negocios, hay que empezar por conocernos a nosotros mismos identificando nuestro valor diferencial y nuestras fortalezas. El segundo paso es analizar el comportamiento de la competencia en el mercado y sus debilidades, conocer al otro equipo, para luego diseñar una estrategia ganadora. Una estrategia no es algo fijo sino que va evolucionando y ajustándose a medida que avanza el partido y en la medida en la que se desarrolla el juego del contrincante.



El Equipo: En una selección de fútbol son convocados los mejores jugadores según sus habilidades y experiencia para cubrir una posición en el campo de juego siguiendo una estrategia definida. En las empresas debe ocurrir lo mismo al momento de seleccionar al equipo, partir de la estrategia para incorporar talento de acuerdo a las necesidades del negocio.



La Competencia: En el mundo de los negocios, la competencia directa es la que ofrece el mismo producto o servicio que nuestra empresa y la indirecta aquella que brinda un producto similar pero que satisface la misma necesidad de nuestro consumidor. Pero si hablamos de fútbol, el competidor siempre será cualquier rival de juego, y lo mismo debe aplicarse en los negocios.



El Líder: En un equipo de fútbol el liderazgo recae en el director técnico, quien al igual que un gerente es quien selecciona, guía y entrena al equipo para alcanzar la meta. Como líder debe mantener al equipo motivado, confiar en ellos y promover la colaboración entre sus miembros. Es igual en una empresa. Uno de los desafíos del líder es saber preparar y organizar a su equipo para enfrentar situaciones de desventaja o necesidad.



En los negocios no sucede lo que pasa en una clasificación a un mundial de fútbol que se da cada cuatro años. Las empresas tienen esta misión todos los días, las oportunidades se presentan durante todo el año, sólo hay que estar atentos, tener al equipo preparado y planificar con suficiente tiempo de anticipación.