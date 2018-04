Cinco tips para tener éxito con una franquicia

1

Déjese guiar: Cuando se adquiere una franquicia se tiene el derecho a recibir el know how del negocio (las características técnicas y administrativas que son indispensables para conducir un proceso comercial) y esto se debe aprovechar. Primero que todo hay que ser consiente que tanto conoce del negocio y cuál debe ser el primer paso para aprender a manejarlo.



Esto no sólo se logra con el periodo de capacitación que ofrecen todos los franquiciantes, si no que se extiende durante el primer año de operación, por lo tanto, el consejo es que se aproveche la capacitación y guía que las marcas franquiciantes ofrecen, para así aprender de los que saben cómo manejar eficazmente el negocio.