Colombianos: los terceros más emprendedores a nivel mundial

Los colombianos son los más emprendedores de Latinoamérica y los terceros a nivel mundial. Así lo muestra la última edición del informe Global Entrepeneurship Monitor (GEM), en el que se muestra que el 53% de los ciudadanos mostró su intención de crear una empresa, cifra que se reduce hasta el 35,5% al hablar de la región.



Lea: (Crean ‘app’ para fidelizar clientes).



Y lo mismo ocurre con el entorno para generar este emprendimiento. En 2016, la población adulta del país, que aseguró que en los próximos seis meses habrá buenas oportunidades para crear una compañía, ascendió a 64%, mientras que en la región, el dato fue de 59%.



“Es necesario trabajar en el 26% de los colombianos que afirman que el temor al fracaso los detendría al momento de tomar la decisión de crear una empresa”, explica el informe.



Lea: (La ‘app’ para vender artículos usados en su barrio desde su celular).



En este sentido, cabe destacar que las variables que explican este panorama positivo son, un 74% que asegura no tener temor al fracaso, 68% que considera tener las cualidades necesarias y el 51% que cree que encontrará buenas oportunidades para emprender.



En cuanto a las motivaciones que impulsan el emprendimiento en Colombia, señala que el 51% decide crear una empresa para lograr una mayor independencia, mientras que el 40% busca incrementar sus ingresos y el 8% quiere mantener su nivel económico actual.



Lea: (‘Los emprendedores ya tienen en Colombia la oportunidad de crecer, solo tienen que decidirlo’).



De igual forma, entre los nuevos empresarios, el 58% afirmó que decidió dar el paso por una oportunidad en el mercado; mientras que el 29% encontró oportunidad y necesidad.



EL 13% TOMÓ LA DECISIÓN POR NECESIDAD



Por otro lado, el GEM presenta datos positivos en cuando a la tasa de actividad empresarial temprana, valor que llegó al 27%.



“Aunque las cifras del TEA son muy altas este año, debemos ser conscientes de que existen dificultades al ver la tipología de nuestros empresarios y de nuestras empresas: compañías muy pequeñas, con poca proyección en términos de crecimiento, con poca innovación, usando tecnologías no muy modernas, participando en mercados altamente competitivos y con poca orientación internacional”, señaló Rodrigo Varela, director del Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad Icesi.



En esta línea, no todas las cifras son positivas. De acuerdo con el informe, el 70% de las empresas se ubican en el sector terciario, al tiempo que el 80% de estas compañías usa tecnologías que están disponibles desde hace más de cinco años y también el 80% dice que provee productos similares a la competencia. Solo el 12% de los empresarios afirmó tener artículos novedosos.



Por último, el GEM refleja que de las nuevas empresas, tan solo el 56% de las empresas establecidas están registradas ante la cámara de comercio, mientras que en las nuevas empresas, la cifra se reduce hasta el 41%.