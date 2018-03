Confianza, transparencia y sostenibilidad serán trending topic en 2018

Mientras algunas prácticas y hábitos de consumo se consolidan, otras variables, como la responsabilidad social y la transparencia irrumpen en el paisaje de la comunicación digital del 2018, según Rafael Tamames, Founder & Partner de Findasense.



Si consideramos algunas de las fuerzas claves y permanentes que darán forma a los negocios globales del 2018, podemos delimitar 3 grandes macro-temas que afectarán todas las tendencias de consumo, marca y contenido



CONFIANZA



Según el último Edelman Trust Barometer, en todo el mundo, la confianza en los gobiernos, los medios, las empresas y las ONGs ha caído a su nivel más bajo. El sentimiento que prevalece puede resumirse con la trillada frase “más de lo mismo”. Pero de la incertidumbre no tiene que engendrar el caos, ya que existe una multitud de formas para reconstruir la confianza y las relaciones con y entre los consumidores. Una nueva oportunidad se abre, pero para aprovecharla tenemos que empezar a ser más transparentes. El ecosistema digital y sus canales son el espacio ideal para construir comunidades con fuertes lazos de confianza.



En sociología y psicología social, la confianza es la creencia en que una persona o grupo será capaz y deseará actuar de manera adecuada en una determinada situación y pensamientos. La confianza se verá más o menos reforzada en función de las acciones. Por eso este año será relevantes los actos, y la comunicación se tendrá que centrar en actos y no en promesas.



TRANSPARENCIA



Con el crecimiento de la influencia de nuestros pares, la aplicación más amplia del blockchain (la eliminación de los intermediarios) y la descentralización de la información, la marcha hacia la transparencia continúa en su avance. Sin embargo, la transparencia por sí misma no garantiza una mejor conexión con los consumidores ni redes con fan bases más grandes. Necesitamos encontrar maneras de mostrar nuestros objetivos y hacer visibles todos nuestros procesos, pero haciendo que la gente sea parte de ellos, para construir esta transparencia que estamos buscando. La cocreación de contenidos, la participación genuina de los colaboradores de nuestra compañía como voceros, la potencia de los contenidos efímeros en formatos como las historias de Instagram tienen mucho que contribuir en este aspecto.



SOSTENIBILIDAD



Los cambios en los patrones climáticos globales, desde los huracanes Harbey, Nate e Irma hasta las sequías y los incendios forestales, han instalado una discusión sobre sus principales responsables (Gobiernos, sector privado, personas en general). Pero entre la desolación también hay ápices de positividad. Por ejemplo, la energía solar fue la fuente de energía alternativa de más rápido crecimiento en todo el mundo y paradigmas como el de la economía circular y el diseño responsable toman fuerza y ya están en el top of mind del consumidor. Está claro la sostenibilidad no será el camino más fácil para muchas compañías; pero está más claro aún que será el único.



Pero como bien dice el profesor Johan Norberg, si no aceptamos también que el mundo ha mejorado, alimentaremos los populismos y las soluciones falsas que en realidad nos hacen retroceder. Debemos ser sostenibles sin caer en fatalismos y catastrofismos.