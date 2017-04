Conozca los mejores cafés por categoría del país

El café más exótico de Colombia lo produce Eduardo Villota, de Café San Alberto, en el municipio de Buenavista (Quindío), uno de los ganadores del segundo Concurso Nacional de Calidad de Café ‘Colombia, Tierra de Diversidad’.



“Es una historia de más de 40 años y tres generaciones, iniciaron mis padres, seguimos nosotros y ahora mis hijos son la cabeza de esta gran empresa”, señaló Villota, hoy pensionado, de la actividad empresarial del sector agropecuario.



Por muchos años fue el presidente de la Asociación Colombiana de Semillas (Acosemillas) y propietario de una de las empresas semilleras más reconocidas del país, Semillano.



Al concurso se inscribieron un total de 1.090 lotes de 15 departamentos del país.

Para la categoría de pequeños lotes fueron evaluados los atributos o características de acidez, balance, cuerpo, suavidad y exótico, mientras que en la de grandes lotes fue elegido el mejor café de finca.



El café de Faider Samuel Quintero, productor del municipio de Páez, en el departamento del Cauca, resultó ganador para los atributos de acidez y balance.



“Mi finca tiene 1,8 hectáreas de café y está a 1.750 metros sobre el nivel del mar, me hice ganador gracias al maravilloso clima y suelo y porque yo trato de dar todo en el manejo agronómico de mi finca, en el beneficio, secado, almacenamiento y demás partes del proceso”, expresó el ganador.



El reconocimiento de mejor cuerpo fue otorgado al café de Juan de la Cruz Rodríguez, productor del municipio de Junín (Cundinamarca).



“A pesar de ser un hombre adulto, yo solo llevo 10 años en la caficultura, pero fue gracias a la Federación, a mi Comité y a nuestros extensionistas, que me convencieron de ponerle todo el empeño a esta labor que ahora me da esta gran satisfacción”, indicó Rodríguez.



El café más suave fue el producido por Carlos Publio Quintero, cafetero del departamento de Casanare, quien enfatizó en que el café ha sido el desarrollo para su familia y el que le ha permitido mejorar su calidad de vida.



En la categoría de grandes lotes, la ganadora de mejor café de finca fue la señora Rocío Restrepo de Correa, de Ciudad Bolívar, en Antioquia quien también se llevó un reconocimiento.



Este concurso recibió lotes desde noviembre y hasta febrero pasado 1.090 lotes, que pasaron por una rigurosa selección de jueces nacionales; todo esto con el apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros, por medio de Almacafé, su brazo logístico.



De las muestras inscritas se eligieron 70 lotes de café de 15 departamentos, que durante la semana pasaron fueron evaluados por 30 jueces internacionales que seleccionaron los mejores del país.



Así, un total de 27 lotes, incluidos los cafés ganadores de cada atributo o característica, pasarán a una subasta en vivo ante un grupo de compradores, lo que se traducirá en mejores ingresos para los productores y sus familias.



Los precios base de la subasta son de cinco dólares por libra para pequeños lotes y de dos dólares por libra para grandes lotes. Cada uno de estos ganadores se llevó un reconocimiento de 25 millones de pesos, y el derecho a participar en la subasta.