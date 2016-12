Tener una buena idea no es suficiente. Se requiere sí o sí de un capital que la respalde y le dé sostenibilidad. E incluso cuando se obtiene el capital, alcanzar el punto de equilibrio puede tardar tiempo y aún más recuperar su inversión.



Por eso, algunas empresas optan por buscar liquidez en iniciativas como las del Fondo Emprender, que abrió convocatorias para financiar proyectos empresariales en Amazonas, Putumayo, Guainía, Vaupés, Guaviare y Vichada. Para esta convocatoria se entregarán hasta $6.000 mil millones distribuidos en 71 proyectos productivos.



Tenga en cuenta que el Fondo Emprender entregará recursos teniendo en cuenta la capacidad de formación de empleo de cada proyecto productivo.



“Si el plan de negocio genera hasta 3 empleos, el monto de los recursos solicitados no superará 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes.Si el plan de negocio genera hasta 5 empleos, el monto de los recursos solicitados no superará los ciento cincuenta 150 salarios mínimos (…) si el plan de negocio genera 6 o más empleos, el monto de los recursos solicitados no superará los 180 salarios mínimos mensuales”, explica la descripción en la página web del fondo Emprender donde encontrará mayor información.



El cierre de esta convocatoria, cuya apertura fue el pasado 19 de octubre, será el próximo 15 de diciembre de 2016.



Algunos de los requerimientos son: ser ciudadanos Colombianos, mayores de edad, residentes en los Departamentos de Amazonas, Putumayo, Guainía, Vaupés, Guaviare y Vichada. Aquí puede encontrar mayor información sobre esta iniciativa.



Otras convocatorias del Fondo Emprender



Empresas en el Valle del Cauca



Esta convocatoria, cuya apertura fue el pasado 19 de octubre, cerrará el próximo 1 de noviembre e incluye una serie de incentivos que, al igual que la anterior, están enfocados en la capacidad de generar empleo en este departamento.



Tenga en cuenta que para poder acceder a los montos que invierte el Fondo Emprender debe presentar un proyecto sostenible. Puede consultar los requerimientos de esta convocatoria aquí.



Generación de empresa en Ibagué



Son en total $ 1.000 millones los que se entregarán a 13 potenciales empresas con el fin de generar empleo en este municipio.



Todos los requerimientos y fechas los encontrará en este enlace.



