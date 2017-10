El deporte y la tecnología en una sola herramienta

Un estudio realizado por Syltek, líder en software de gestión deportiva, muestra que desde principios de 2016 hasta el primer trimestre de 2017, ha incrementado en un 50% los registros a través de apps deportivas.



Esta cifras no sólo evidencia que la tendencia por practicar alguna disciplina deportiva crece cada vez más sino muestran que las personas que practican actividades físicas disminuyen sus complicaciones cardiovasculares, casos de diabetes tipo 2 y el cáncer de seno y colon.



La tendencia por practicar deporte y por el uso de tecnología se unieron en una sola aplicación.



Se trata de Do Sport, una app que ofrece a los deportistas un catálogo de innumerables eventos, además de la posibilidad de inscripción y pago en línea, un chat dirigido y un botón de llamada de emergencia que cubre todo tipo de eventualidades durante el desarrollo de la actividad física.



Esta herramienta consolida y promociona los eventos deportivos pensando en optimizar tiempos y recursos al momento del registro con sólo utilizar un código QR. Adicional, comparte la ubicación exacta del lugar donde se realizará dicha actividad por medio de Google Maps o Waze.



“Con Do Sport queremos crear comunidad, y que mejor que la comunidad deportiva más grande del país, conformada no sólo por los deportistas de las diferentes disciplinas sino también por los organizadores de estos evento, además queremos fomentar la actividad física ofreciendo servicios de máxima calidad con propuestas innovadoras”, agrega Lina María Cabrera, Co-Fundadora de Do Sport.



Esta aplicación, está diseñada para todos los deportistas apasionados por una actividad deportiva, motivados por el ocio, salud, relacionamiento social o el simple hecho de hacer ejercicio sin pensar en el lucro económico.



Muchas veces para el deportista amateur no es fácil practicar su actividad deportiva porque deben encontrar el tiempo para entrenar, practicar, competir y además, trabajar, pero su pasión los lleva siempre a encontrar el espacio y el tiempo para participar en eventos de su interés y llegar al nivel deseado.



Juan Manuel Cabrera, deportista amateur y fundador de Do Sport asegura que “Do Sport es la única aplicación móvil que ofrece la posibilidad de centralizar y filtrar las actividades deportivas por ubicación, fecha específica o deporte de su preferencia. Actualmente se encuentra disponible para iOS y Android y su descarga es totalmente gratuita”.