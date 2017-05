El secreto para ‘ganarse’ a Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo

El multimillonario Warren Buffett, dueño de Berkshire Hathaway Inc., aseguró recientemente que él y su socio empresarial, Charles Munger, valoran a sus lugartenientes Todd Combs y Ted Weschler porque los cuatro dependen de una estrategia similar para generar ideas de inversión: mucha lectura.



“Charlie se describió así mismo como un libro andante”, dijo Buffett en una entrevista con Yahoo Finance publicada el pasado viernes.



(Lea: Warren Buffett y sus 52 años de enseñanzas).



“Son los únicos dos tipos que pudimos encontrar que leían tanto como nosotros”.



Buffett, de 86 años, contrató a Combs y a Weschler en 2010 y 2011 para que lo ayudaran a administrar acciones y en algún momento asumir su papel al frente de las inversiones.



Cada lugarteniente supervisa más de US$10.000 millones, y el dúo ayudó a expandir la cartera de inversión de Berkshire, con sede en Omaha, Nebraska, a negocios como la tecnología y las líneas aéreas, dos industrias que Buffett normalmente había evitado.



(¿Que busca el multimillonario Warren Buffett al invertir US$ 1.000 millones en Apple?).



Buffett ha destacado siempre la soledad de su trabajo en Omaha, con días enteros dedicados a revisar informes anuales y noticias para observar tendencias en la economía e identificar oportunidades de inversión.



Combs describió un enfoque similar: “llego alrededor de las 7 u 8 de la mañana y leo hasta las 7 u 8 de la noche”, dijo Combs.



“Y me voy a casa, veo a mi familia, y luego voy a leer durante otra hora o dos en la cama por la noche. Las llamadas telefónicas se resumen a tres o cuatro durante toda la semana. Así que hay muy, muy pocas interrupciones”.



Yahoo transmitirá la reunión anual de Buffett el 6 de mayo.



Bloomberg