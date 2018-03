Embajada de EE. UU. y la AmCham Colombia apoyan emprendedores

Aprovechar neumáticos usados junto con otros materiales ecológicos para fabricar productos para la industria automotriz fue la idea de negocio con la que decidió emprender el bogotano Juan Herrera.



Del mismo modo, la caleña Lilibeidy Manrique aprovechó su experiencia como docente y creó una fundación para enseñar idiomas, arte y cultura extranjera a niños de sectores desfavorecidos de su ciudad. Otro emprendedor es Andrés López, quien creó la compañía VidFruit para comercializar salsas y conservas elaboradas a base de frutas exóticas.

Juan, Lilibeidy y Andrés son parte de los 14 emprendedores colombianos seleccionados por el programa Young Leaders of the Americas Initiatives (YLAI) para viajar a Estados Unidos y allí fortalecer, durante cuatro semanas, sus capacidades de liderazgo y su plan de negocio, de la mano de reconocidas compañías y organizaciones como AT&T, Virgin, Pepsico, Children International, entre otras. El programa que es patrocinado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, también les permitió a estos 14 emprendedores procedentes de Bogotá, Cali y Medellín, acceder a su red digital YLAI Network que les ayuda a conectarse con pares en la región y les brinda recursos profesionales, mejores prácticas e ideas para el desarrollo empresarial exitoso.



“Antes, yo era una profesora de inglés que no imaginaba llegar a ser empresaria. Esta experiencia me permitió aprender de organizaciones como Children International, quienes me inspiraron a hacer un campamento de emprendimiento con mis estudiantes, el cual pude llevar a cabo gracias a un grant de 3.000 dólares, que ganamos a través de YLAI; por lo que este programa cambió mi forma de pensar y me ha abierto muchas puertas”, sostiene Lilibeidy.



Para Andrés López, viajar a Estados Unidos además de capacitarse le ayudó a conocer nuevos formatos de negocio, contactarse con distribuidores potenciales e identificar posibles inversionistas.



“Mi expectativa ahora es pulir mi emprendimiento para entrar a un formato de negocio tipo Whole Foods, pero para ello requiero una infraestructura más fuerte y financiación, que podré ir alcanzando gracias a los contactos y conocimientos adquiridos con YLAI”.



¿QUÉ VIENE PARA LOS EMPRENDEDORES?



Luego de esta experiencia, los 14 jóvenes retornaron al país y ahora podrán potenciar el éxito de sus emprendimientos gracias al apoyo de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), que fue elegida por YLAI como la entidad que trabajará con la Embajada de Estados Unidos en Colombia para ampliar su formación y entrenamiento empresarial, a través de un programa de mentorías que desarrollará junto con sus firmas afiliadas PwC y EY.



“Actualmente, Colombia presenta una ‘fuga’ crítica en materia de emprendimiento, ya que mientras el 53 por ciento de la población tiene la intención de crear empresa, solo el 16 por ciento lo hace realidad. Pero aquí tenemos 14 emprendimientos que tendrán un final feliz y también contribuirán a la generación de empleo y al desarrollo socioeconómico de sus comunidades”, sostuvo la directora Ejecutiva de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture.



El programa que adelantará la Cámara durante un semestre iniciará este mes de febrero e incluirá sesiones mensuales de mentoría de entre 8 a 10 horas, consultorías y talleres prácticos en materia legal, finanzas, responsabilidad social, calidad, procesos de producción, mercadeo y patentes; así como evaluaciones por parte líderes de negocios altamente calificados.



Un plus de este programa, agrega Lacouture, es que “el equipo de mentores estará conformado por líderes empresariales incluida nuestra junta directiva, que participará en la evaluación del avance de sus ideas de negocio, entre las que hay emprendimientos industriales, de agroindustria, cosméticos, turismo, energía y fundaciones.



Adicionalmente, haremos una premiación al final del programa en la que otorgaremos beneficios a los emprendedores, que aportarán al crecimiento y sostenimiento en el largo plazo de sus negocios”.



ESTÁ ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA YLAI 2019



La convocatoria para participar en la próxima edición de Young Leaders of the Americas Initiatives (YLAI) inició el pasado 5 de febrero y cerrará el 4 de marzo de este año. Los jóvenes emprendedores del país interesados en ser parte de este programa solo necesitan:



- Estar entre los 25 y 35 años de edad.

- Ser residente colombiano o de países latinoamericanos.

- Elegible para el visado EE. UU. de tipo J-1.

- Al menos 2 años de experiencia como emprendedor, preferiblemente con un start-up o una iniciativa social.

-Competente en inglés (escrito y hablado).