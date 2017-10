‘Emprender es una forma de actuar y no solo de empezar un negocio’

Babson College lleva más de 20 años encabezando la lista de universidades estadounidenses que mejor preparan a los empresarios del futuro, incluso por encima del MIT o la Universidad de Berkley en california, según la revista US News & World Report.



Su presidenta, Kerry Healey, estuvo en Bogotá para poner en marcha el proyecto más ambicioso en el que se hayan vinculado en América latina: formar en emprendimiento a los más de 1,3 millones de estudiantes que ingresan cada año al Sena.

¿Cuál cree que será el papel de los emprendedores tras el fin del conflicto armado en Colombia?



Cuando las personas están decididas a crear su propio destino, esto facilita el proceso de paz, pues el empoderamiento económico es clave para una democracia.



Cuando las personas sienten que pueden crear sus propias oportunidades, que no dependen del gobierno o de ninguna otra organización para su riqueza e independencia, entonces pueden tomar buenas decisiones.



Creo que esta nueva actitud alrededor de la educación emprendedora será fundamental para ofrecer oportunidades a los jóvenes en el posconflicto.



¿Usted cree que cualquier persona puede ser emprendedora o empresaria, sin importar que haya estudiado para serlo?



Creo que el emprendimiento empodera a las personas para aprovechar las oportunidades que ven en su comunidad, en otros países, y en el mundo.



Aquí en Colombia, el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) encontró que el 50% de las personas ven oportunidades de emprendimiento a su alrededor.



Muchos de ellos están pensando en actuar sobre esas oportunidades y empezar un proyecto en los próximos tres años.



Si creemos eso, necesitamos poner las herramientas para hacer de esos sueños una realidad a disposición de los colombianos que quieren crear nuevos proyectos que fortalecerán la economía y generarán empleo.



¿Qué factores despertaron el interés de Babson por trabajar en Colombia?



Colombia tienen más mujeres emprendedoras que otros países de la región, ellas representan el 28% del total de emprendedores, eso nos parece muy emocionante.



También que esas mujeres son emprendedoras porque ven oportunidades, no por necesidad.



En muchos otros países las mujeres se hacen empresarias porque no tienen más opción, es la única manera que tienen de salir de la pobreza.



Pero en Colombia la mayoría de mujeres emprendedoras están persiguiendo ideales que creen que tendrán valor económico y social.



¿Y por qué aliarse con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)?



La misión de Babson es crear líderes emprendedores que integren valor económico y social. Es una misión muy grande, que incluye a todos los países y a los estudiantes, sin importar su idioma o ingresos.



Siempre estamos buscando nuevas oportunidades para expandir nuestro alcance y encontramos que la visión del Sena de traer educación emprendedora a 1,3 millones de aprendices en Colombia cada año está en total sintonía con la nuestra.



¿Cómo ha sido la experiencia de Babson con unas instituciones de formación técnica?



Babson ha sido afortunado en poder llevar educación emprendedora a todo tipo de estudiantes.



Hemos tenido estudiantes técnicos, dedicados a las artes, y en muchas otras áreas.



Creemos que el emprendimiento es una forma de pensar y actuar, no es solo empezar un negocio. Por eso creemos que la educación emprendedora debe ser parte de la educación de cualquier persona.



Es algo que va a empoderar a cualquier joven cuando esté pensando en las opciones para el resto de su vida.



No importa si trabajas en una corporación grande o en el Gobierno, te irá mejor en tu trabajo si piensas de una manera emprendedora.



Creo que los técnicos son una contribución muy apropiada para la educación emprendedora.



¿Cómo ha sido su trabajo en Latinoamérica?



Tenemos buenas relaciones en México, Chile y muchos otros países, pero tenemos raíces profundas en Colombia y muchos exalumnos que nos han pedido venir y trabajar en emprendimiento.



También estamos aquí para celebrar el quinto aniversario de un proyecto de ecosistema de emprendimiento Manizales+.



Hemos estado trabajando con universidades y el sector público durante los últimos cinco años para aumentar el conocimiento alrededor del emprendimiento.



Ahora, el Banco Mundial reconoce a Manizales como el mejor lugar para hacer negocios en Colombia.



APOYAR LAS IDEAS NUEVAS



¿Qué puede hacer un país para fomentar la cultura de emprendimiento?



El gobierno puede ayudar educando a sus entidades financieras sobre la importancia de préstamos accesibles para negocios emergentes, pues el mayor obstáculo para muchos cuando buscan crecer es si las entidades financieras les permitirán tener el capital para hacerlo.



Aquí también entran a jugar las leyes de bancarrota, no pueden ser tan duras.



¿Y qué hacer desde la familia?



Educar a nuestros hijos para perder el miedo al fracaso, para ver el fracaso como una experiencia educativa. Si ves que estás a punto de equivocarte, debes detenerte, voltear y hacer algo más, pero tomar la información que tienes de ese "casi fracaso" y ponerla en buen uso.



Es importante crear una cultura en la que las personas no sean juzgadas duramente por fracasar.