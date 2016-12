Hacer efectivo cualquier pago en línea -de forma rápida y segura- fue la idea que motivó al ingeniero de sistemas y desarrollador Juan David Rua a crear Epayco con el fin de ofrecer un servicio eficaz y asequible para las personas.



Este negocio, que comenzó a funcionar en el año 2011, ofrece cobrarles tarifas económicas a quienes se desempeñan como ‘freelance’ o aquellos que cobran de forma esporádica, o a quienes se dedican a las ventas en el comercio electrónico, entre otras labores.



“No se necesita tener una empresa o sacar un código único para estos trámites. Ofrecemos seguridad en cada transacción y costos menores”, explica Rua, quien en esta entrevista explica de qué se trata Epayco y cuál es propuesta en el mercado de pagos y cobros en línea.



¿Cómo nació Epayco?



En el año 2006 fundé Colombiared, una empresa que ofrece servicios de hospedaje y vimos que había un déficit en los servicios de pago y compras en línea: los pagos online apenas comenzaban, el acceso a la afiliación era costoso, la configuración e integración a las entidades financieras era difícil.



Entonces creamos Epayco en 2011. Establecimos convenios con entidades de pago en efectivo como Efecty, Baloto o Gana. Fuimos perfeccionando la idea hoy estamos certificados por todas las redes de pago y entes colombianos.



¿Cómo funciona Epayco?



Permitimos a personas y empresas vender y cobrar en internet a través de diferentes medios de pago. Epayco agiliza el comercio electrónico a través de dos modelos: uno en el que están todos los métodos de pago y otro, llamado Gateway, para clientes quieran evitar costos generando alguna plataforma o desarrollo.



(Lea: Conozca las 12 'apps' más exitosas en Colombia)



Les facilitamos a los trabajadores independientes sus cobros por internet o a los que tienen un ecommerce, pero que quiere usar una plataforma. Ambos tienen la opción de revisar en tiempo real el pago.



Cobramos una comisión de 2,99% sobre la venta más 600 pesos en todas las transacciones. Las otras plataformas cobran más, incluso por el producto. La idea es mantener una tarifa ‘flat’ para todos los tipos de producto.



¿Cuál es el diferencial que ofrecen ustedes?



Epayco es fácil de usar, los usuarios tienen un 'webcheckout' que se integra en la página del cliente. Además, trabajamos en la protección de la información vital del cliente y hacemos que la transacción sea rápida.



¿Cómo protegen la data de los compradores?



Desarrollamos una librería en la que el usuario pone su información, pero a la que no tiene acceso el comercio integrado a nosotros. Nada queda almacenado en el pc del consumidor ni en el comercio.



Además, desarrollamos un motor antifraude que permite validar transacciones en tiempo real y certificar que las personas sean quien dicen que son.



Para los comercios tenemos una consola administrativa para que puedan hacer el 'feedback' de la transacción, generamos reportes para que el cliente analice esa data. Lo que más le interesa a los comercios es identificar la trazabilidad del pago para saber qué errores hubo.



¿Cuánto está facturando Epayco?



Hoy procesamos 800 millones de pesos mensuales en pagos por internet y estimamos para el otro año llegar a 3.000 millones de pesos por mes.



Según la Cámara de Comercio Electrónico, entre redes de pago y pasarelas de pago, se procesaron 16.000 millones de dólares en 2015. Solo las pasarelas de pago procesaron 6.600 millones de dólares. Epayco le apunta a tener un 5% de ese mercado, es decir 300 millones de dólares.



Esto será posible porque el comercio electrónico está creciendo entre un 30% y un 40% anual y ya mueve más de 9.600 millones de pesos al año.



¿Es factible alcanzarlo?



Una persona sin experiencia podrá ejecutar el sistema. En Epayco puedes tener un website, si no tienes uno también ofrecemos herramientas para cobrar por internet como cobros a través de mensajes de texto, redes sociales, 'emails'. Por eso creemos que crecerá mucho más



¿Cómo funciona la venta a través de redes sociales?



Hoy quienes venden a través de redes sociales tardan más en validar el pago que en vender. Con Epayco generamos un link para que la gente entre y compre fácilmente. Podrá saber qué persona le pagó y qué día, y no perderá tiempo haciendo transacciones bancarias que tardan tanto tiempo.



Portafolio.co