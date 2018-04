La App que tiene todo para su mascota en la puerta de su casa

Archivo particular

¿Siempre ha querido tener una mascota pero se ha frenado por todo lo que implica? es hora de decir sí y despreocuparse.



Ya no tendrá que preocuparse por tener una mascota en su casa. Se acabó el miedo de con quién dejarlo, donde ir a aplicarle la vacuna, qué comida darle, o hasta escoger el lugar para que lo bañen.



Emprendedores colombianos crearon una aplicación llamada Laika, una nueva herramienta digital brinda todo el apoyo a las personas para que las necesidades de su mascota no se conviertan en un problema y con precios bajos siempre.



Esta aplicación quiere evitarle que salga de casa y convertirse en su asistente para que no tenga preocupaciones o afanes por su perro o gato.



Laika cuenta con variedades de alimento y productos de todas las marcas y servicios que van desde opciones de guardería, baño a domicilio, veterinario en casa, e incluso un servicio funerario para su mascota.



Esta aplicación lleva este nombre como tributo al primer ser vivo que viajó al espacio (un perro).



PRODUCTOS QUE OFRECE



- Productos: Todas las marcas del mercado, desde las tradicionales hasta las nuevas tendencias BARF, Snacks, medicinas y accesorios.



- Servicios: Guarderías, Colegios, Paseadores, Servicios Veterinarios a Domicilio, Baño a Domicilio, Funeraria, Adopción, Medicina Prepagada Seguros, Denuncias, Cuidadores de Gato en tu casa, Foto estudio, Restaurantes Pet Friendly y homeopático y mucho más.



- Valores Agregados: Call center veterinario para asesoría gratuita cuando lo necesite.



SERVICIO SOCIAL



“Somos Animal lovers, nos preocupamos por hacer mensualmente brigadas sociales en las calles de la ciudad con el fin de rescatar, esterilizar y donar lo que se requiera según un caso puntual. Tenemos dentro de Laika un departamento de bienestar animal, de donde sale el presupuesto para estas jornadas mensuales. Hacemos las jornadas nosotros mismos con animals lovers y fundaciones. El presupuesto es recogido de todos los pedidos que se realizan por la aplicación y mensualmente publicamos el video de los rescates y jornadas en nuestras redes sociales mostrando la labor que se hizo”, afirma Andrea González, Co fundadora de la App.