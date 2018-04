La propuesta para fortalecer el emprendimiento de Sergio Fajardo

Aumentar la productividad requiere no solo refinar y hacer más eficientes las actividades económicas existentes, sino también diversificar nuestra oferta productiva. La diversificación se logra a través del apoyo a empresas existentes para que innoven y se expandan hacia nuevas industrias y productos, y del fomento a la creación de nuevas empresas y la entrada a nuevos sectores, fortaleciendo el ecosistema de emprendimiento.

El emprendimiento será el motor de desarrollo del tejido empresarial. El apoyo del Estado estará presente en las diferentes etapas por las que transita un emprendedor: desde la creación, la supervivencia en los primeros años y en especial durante su proceso de crecimiento.



También en las etapas previas, con el incentivo a la investigación en universidades y centros de investigación que apunte a desarrollar productos y servicios con oportunidades de mercado. Además de generar condiciones para la competitividad de todas las empresas, nos enfocaremos en apoyar el desarrollo y crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que son la mayor fuente de empleo en el país.



Para ello, se hará lo siguiente:



• Promoveremos y fortaleceremos los instrumentos de financiación para el emprendimiento como fondos de capital de riesgo y semilla, redes de ángeles inversionistas, mediante un Fondo de Fondos administrado desde Bancoldex.

Diseñaremos sistemas de incentivos para invertir en empresas jóvenes con gran potencial de escalabilidad. Crearemos un vehículo de garantía colateral a través del Fondo Nacional de Garantías, con el apoyo de las gobernaciones y alcaldías en sus respectivas regiones, que sirva a los emprendedores para tener mayor acceso a financiación a un costo razonable.



• Se fortalecerán los ecosistemas de incubación y aceleración de empresas en las diferentes regiones del país. En particular, se establecerán instrumentos que estimulen el crecimiento de las empresas y no simplemente maximicen el número de empresas atendidas.



• Se crearán nuevas condiciones para atraer la inversión extranjera directa, en alianza con el empresariado colombiano. Se incentivará la inversión con vocación de permanencia y la que inserta al país en las cadenas productivas internacionales.



• Paquete de apoyo integral para la supervivencia en los primeros años de vida de las empresas y en el crecimiento de las MiPymes (Estrategia de “Cero a Siempre” Empresarial):



- La creación y fortalecimiento de centros de emprendimiento social permitirá dinamizar la formalización de las comunidades más humildes, con capacitación, capital semilla y redes de microcrédito



- Se impulsará el emprendimiento con el apoyo y la articulación de universidades públicas, privadas en los diferentes niveles de la educación superior, incluyendo el SENA especialmente en los territorios que han estado al margen de desarrollos económicos amplios.



- Los problemas de flujo de caja son una de las principales causas de muerte de las empresas en edad temprana. Generaremos incentivos para que la gran empresa y el Gobierno Nacional prioricen el pago de facturas a emprendedores y MiPymes para que éstos no se vean obligados a apalancar a grandes empresas.



- Escalaremos el impacto de los centros de apoyo al emprendedor, con una ventanilla única de atención que se articulará con entidades públicas y privadas de todo el país.



- Profundizaremos los esfuerzos para simplificar los trámites y regulaciones que aplican a empresas jóvenes para reducir el costo administrativo y que éstas puedan enfocarse en sostener y hacer crecer sus negocios.