Las 50 ciudades que más apoyan a mujeres emprendedoras

Nueva York, el área de la bahía de San Francisco, Londres, Boston y Estocolmo se consolidaron como las ciudades del mundo donde las mujeres tienen mejores oportunidades para ser emprendedoras.



El listado, entregado por la compañía Dell a través de su índice 2017 Women Entrepreneur Cities (WE Cities) Index, revela cómo las 50 ciudades más importantes del mundo están fomentando el desarrollo femenino de alto potencial, en términos del impacto de políticas, programas y características locales, además de leyes nacionales y costumbres.



“En todo el mundo, las tasas de emprendimientos de mujeres están creciendo más de 10% cada año. Asimismo la probabilidad de que una de ellas funde una empresa es igual o superior a la probabilidad de que lo haga un hombre en muchos mercados; sin embargo, existen obstáculos que pueden limitar su éxito”, agregó Karen Quintos, vicepresidenta Ejecutiva y directora de Atención al Cliente de Dell.



ASÍ FUE EL 'RANKING'



En función de las investigaciones sobre emprendedoras de alto potencial de los últimos cinco años de Dell, las ciudades se calificaron según cinco categorías importantes: capital, tecnología, talento, cultura y mercados. Esos pilares se organizaron en dos grupos: entorno operativo y entorno habilitador.



La calificación general se basa en 72 indicadores, 45 de los cuales tienen un componente relativo al género. Los indicadores individuales se calcularon en función de cuatro criterios: pertinencia, calidad de los datos subyacentes, singularidad en el índice y componente de género.



Así, Nueva York ocupa el puesto 1 entre las 50 ciudades por su capacidad para atraer y respaldar emprendedoras de alto potencial, con los mejores indicadores en los grupos entorno operativo y habilitador; sin embargo, está de sexto en Talento y de segundo en Capital, detrás del Área de la Bahía (San Franciso y San José).



Y aunque la ‘capital del mundo’ lidera el índice, su puntaje total fue de 62,9 sobre 100, lo que deja un amplio margen para mejorar. Por su parte, el Área de la Bahía se ubica en el puesto general número 2, con el segundo lugar en Entorno operativo y el 7 en Entorno habilitador.



Sumado a lo anterior, se sitúa en el puesto 1 en Capital; 2 en Mercado; 8 en Talento; 7 en Tecnología y 6 en Cultura.



Ahora, cruzando el Atlántico aparece la primera ciudad europea: Londres, que está de tercero en la general y tiene ese mismo lugar en Entorno operativo, Mercados y Capital.



Boston y Estocolmo, por su parte, completan los primeros cinco puestos de la lista general.



La capital de Massachusetts está de 4 en el ranking y también en Entorno operativo y Capital, y tiene el lugar número 3 en Talento. Estocolmo (que quedó de quinta en la lista) ocupa el número 2 en Entorno habilitador, el 3 en Tecnología y el 4 en Cultura.



Es importante destacar que de las primeras 10 ciudades de la lista general, seis están en EE. UU., dos en Europa, una en Canadá y una en Asia.



Además, 41 ocupan los primeros cinco puestos en, al menos, un pilar o subcategoría; 34 de las urbes se encuentran en los últimos cinco lugares en, al menos, uno de los pilares o subcategorías.



Esto demuestra la competitividad de las 50 ciudades, sobre todo porque de las primeras 10, solo Nueva York y Washington, D.C. están entre los últimos cinco puestos en un pilar o subcategoría: Nueva York en el costo de Acceso al mercado y de Tecnología, y la capital en este último aspecto.



Sumado a todo lo anterior, el informe entregado por la multinacional deja otras conclusiones interesantes sobre los entornos para mujeres que desean crear empresas en el mundo.



Uno de ellos es que se da por descontado que solo Ciudad de México califica dentro del ranking. Además, de las primeras 10 ciudades, solo el Área de la Bahía y Nueva York se ubican entre las 10 primeras en los cinco pilares.



Igualmente, es importante también señalar que los estudios de los años 2016 y 2017 difieren de varias maneras, incluidos el número total de urbes, la cantidad de indicadores y el peso de estos, en función de fuentes de datos nuevas. Debido a los elementos de la calificación incorporados este año, las puntuaciones no deberían compararse de forma interanual.



Sin embargo, el reporte va más allá y menciona también a los países que no están en el WE Cities y son las FRE Cities (Economías listas para el futuro, por su sigla en inglés).

Sobre las anteriores, agrega, “existe una positiva correlación entre casi todas las del grupo FRE con la mayoría del WE –sobre todo en las categorías de comercio e infraestructura– que puede llegar incluso hasta el 30% de semejanza”.



De hecho, señala que estas economías listas para el futuro atraen personas innovadoras, que igualmente les ayudan a crecer y adaptarse para cambios venideros.



Así, “se configura una triada de las economías FRE, las cuales permiten que se incremente el número de emprendedores de alto potencial y, por ende, se genere crecimiento y desarrollo en sus respectivos productos internos brutos”, relata el estudio.



RED DE MUJERES



A propósito de los resultados entregados, la firma Dell le viene aportando además al éxito de los emprendedores, mediante el desarrollo de soluciones de tecnología que sean útiles para el potencial humano.



Incluso, tienen un enfoque femenino, a través de la red de mujeres emprendedoras, con la que se les da respaldo y ayuda a una comunidad de personas que quieren hacer empresa, con acceso a tecnología, redes y capital.