‘Los emprendedores ya tienen en Colombia la oportunidad de crecer, solo tienen que decidirlo’

Según los datos del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones (MinTic), para noviembre de 2016 se habían creado en el país 2.823 empresas de la industria entre las que están empresas de software, contenidos digitales e infraestructura.



Esta cifra, que representa una parte de las 4.600 que el Gobierno aspira dejar cuando termine su mandato, es una de las apuestas para el desarrollo del ecosistema tecnológico en el país que crea mayor competitividad en el sector.



La idea de desarrollar más empresas tecnológicas que brinden más soluciones a los usuarios es uno de los temas abordados en el Launchpad Start Bogotá, que se celebra durante esta semana en Bogotá.



En entrevista con Portafolio.co, Francisco Solsona, gerente de relaciones con desarrolladores de Google, habló sobre los retos del mercado colombiano frente a los de la región y explicó cuáles son las herramientas de las que dispone el gigante tecnológico para apoyar las startups colombianas.



¿Cuáles son las perspectivas del mercado de apps en Colombia para Google?



Hay muchas cosas interesantes, hemos hecho un taller con startups que han recibido apoyo del fondo Wayra de Telefónica, como 1doc3 y Mensajeros Urbanos. Aquí hay muy mucho talento, pero falta mayor desarrollo y maduración de los proyectos.



En el nivel más inicial creo que hay muchas opciones y creo que la puerta está abierta para que acudan a aceleradoras como Ruta N, por ejemplo. También está el Gobierno, con Apps.co y otros programas y hay un interés desde la empresa privada para que estas empresas crezcan y maduren.



Se puede iniciar un emprendimiento en el país, pero ¿qué pasa con el crecimiento y financiación del mismo en un largo plazo?



El reto del ecosistema está en el siguiente nivel, luego de crecer, contratar un equipo. Ese paso es facturar entre 250 mil y un millón de dólares y no todas lo alcanzan porque les hacen falta mayor inversión.



La mayoría de las opciones que existen son para etapas muy tempranas. Hacen que el emprendedor pase de decir ‘tengo una idea’ a ejecutarla.



Ahora lo que hacemos en el Launchpad es plantear programas de crecimiento para empresas relativamente jóvenes. Tenemos 17 startups, 30 expertos, trabajamos en la experiencia de usuario y uso de la tecnología para el negocio.



La idea es que tengan un plan de trabajo claro para los próximos 3 meses y que asistan a los próximos eventos en julio y noviembre.



¿Estas empresas jóvenes que retos enfrentan?



El reto principal es que la tecnología avanza rápido y hay que mantenerse al día. Deben encontrar personas capacitadas y mantenerlas en el emprendimiento con salarios no tan atractivos como en empresas grandes es algo difícil.



El otro desafío es encontrar gente que entienda del ecosistema, que esté interesada en trabajar horas y horas para sacar un producto moderno basado en tecnología. El problema es encontrar a esas personas y retener el talento se vuelve complicado.



Estos emprendimientos requieren de lugares de trabajo mancomunado y de mucho networking, ¿cómo está Bogotá frente a este tema?



Existen focos de ciudades con gran densidad de talentos, en Ciudad de México, Bogotá, Buenos aíres y Santiago de Chile. Monterrey, Medellín, Lima, Montevideo, Santafé de Costa Rica, Panamá, son grandes, pero no tienen la misma densidad que las otras.



La ventaja de Colombia es la articulación de los programas de Gobierno y de empresa privada. Ubicar estos espacios es parte de lo que nosotros hacemos en Google.



¿Qué está haciendo Google para que las empresas tecnológicas colombianas den el siguiente paso, facturen más y se expandan en la región?



Ahora hay aplicaciones colombianas que ya se están internacionalizando y como Platzi o 1doc3 resuelven problemas reales de la gente.



En Google no solo ofrecemos mentorías, también llevamos a 3 personas del equipo escogido a reunirse con expertos de la compañía, les enseñamos a mejorar todos los aspectos de sus operaciones.



Así mismo, ofrecemos hasta 50.000 dólares, seguimiento, reuniones con mentores en todo el planeta, ‘design screen’. Nos interesa que crezcan en todo sentido y no importa si usan tecnología de Google.



¿Cuál es el interés de ustedes para que estas empresas tecnológicas de la región crezcan?



Nuestra idea es ser un buen vecino digital, cuando esas empresas facturen miles de millones, nosotros podremos ser sus aliados. El objetivo es que aprovechen la tecnología y crezcan.