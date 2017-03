Evan Spiegel, Bobby Murphy y Reggy Brown son nombres que han sonado en la industria tecnología de Estados Unidos por ser creadores de la aplicación Snapchat, la cual este jueves hizo su oferta pública en la Bolsa de Nueva York con un aumento en el precio de sus acciones en un 44%.



El lanzamiento, uno de los más esperados por el mercado bursátil de EE. EE., es una de las victorias que los tres jóvenes han tenido con su aplicación Snapchat y que de alguna forma los pone a un nivel similar de Marck Zuckberg, el creador de Facebook.

Primero Picaboo y luego Snapchat.



Peackboo fue el primer dispositivo en el que comenzaron a trabajar Evan Spiegel, Bobby Murphy y Reggy Brown. Los tres se habían conocido en la Universidad de Stanford, en California EE. UU., cuando eran estudiantes. ¿Qué buscaban? Desarrollar una aplicación que fuera divertida y fácil de usar.



Evan Spiegel, de 26 años, quien más ha captado la atención de sus medios. Según ‘Forbes’, tiene una fortuna de 10 billones de dólares.



Por su parte, Bobby Murphy tiene 27 años y estudio matemáticas y ciencias de la computación en Stanford.



La versión beta de la aplicación salió en 2011 con el nombre de Peackboo y luego cambio a Snapchat, la cual tuvo un éxito rotundo en IOS.



Si se busca una definición de lo que hace Snapchat una frase que Evan Spiegel dio en un discurso en 2014 se acercaría a lo que busca la exitosa aplicación: “no tenemos que capturar el mundo ‘real’ y crear uno en línea (…) simplemente vivimos y comunicamos al mismo tiempo”.



Éxito y peleas



La aplicación alcanzó un éxito tan grande que Facebook quiso pagar por ella $3 billones de dólares al finalizar el 2012. Sin embargo, sus creadores se decidieron por mejorarla: cambiaron los filtros y ampliaron la oferta de emoticonos.



Sin embargo se produjo una pelea que involucró en una demanda de Reggy Brown con los otros dos creadores, Evan Spiegel, Bobby Murphy.



La demanda se resolvió a favor de este último, quien recibió 157.7 millones de dólares. No obstante, con la salida de Brown, la dupla Spiegel-Murphy ha sido la que se ha conocido en los medios.



Hoy la empresa tiene cerca de 160 millones de usuarios conectados a diario. Según la cadena de televisión NBC tienen “60 millones de usuarios en Estados Unidos y Canadá. Emplean cerca de 25 a 30 minutos al día en esa plataforma”.



“No se trata de cuántos usuarios existan en la plataforma, sino de cuántos comentarios y cuánta interacción existe con las personas que siguen a cada usuario”, explica el diario ‘The New York Times’ al analizar el funcionamiento de esta app.



Este y otros factores llevaron a la marca a ser un éxito rotundo durante la jornada de este jueves.



PORTAFOLIO.CO