Filas de vehículos esperando su ingreso para el parqueadero son comunes en varias partes de Bogotá y el asunto se complica durante los fines de semana. La oferta de estacionamientos en la ciudad alcanza los 3.000, es decir que es insuficiente para atender a los 1’772.544 vehículos, que según el registro del Runt del año pasado, transitan en la ciudad.



Esta fue la razón para la creación de Nidoo, una plataforma que permite ubicar un parqueadero en zonas residenciales y pagarlo en mensualidades, aunque el plan de sus creadores es ampliar el servicio también a cobro por horas. Estos espacios están entre el cuadrante del centro de la ciudad a la calle 150 y entre la avenida séptima y la avenida Caracas.



“Tenemos más de 500 usuarios inscritos y una oferta de 200 parqueaderos. Al mes se hacen 70 transacciones. La idea es que la persona reserve un estacionamiento para cualquier parte de la ciudad”, explica José Vicente Mogollón, uno de los tres creadores de la plataforma.



En general, explica Mogollón, su público lo componen personas que buscan parqueadero cercano a su oficina y que no son atraídos por los precios de los estacionamientos públicos.



Así mismo, se atiende a los dueños de apartamentos que no usan estos espacios durante gran parte del día. De esta forma pueden obtener ingresos adicionales.

Por eso, la plataforma permite que quienes sean administradores o dueños de parqueaderos reciban este ingreso en cuatro categorías: $100.000, $150.000, $200.000 y $250.000. Estos precios cambian según la ubicación del parqueadero en la ciudad y mantienen precios competitivos frente a los estacionamientos públicos.



“En este momento el alquiler del parqueadero se realiza con antelación, no en tiempo real. Por ahora es una plataforma", explica Mogollón, quien precisa que el siguiente paso es desarrollar una aplicación para celular que georreferencie a los usuarios y parqueaderos de la ciudad en tiempo real.



La plataforma dispone de parqueaderos en casi toda la ciudad de Bogotá. Nidoo

Confianza y normatividad



Para Mogollón uno de los problemas es que la gente permita que un tercero ingrese y ocupe con su vehículo el parqueadero y que de esta misma forma el vehículo permanezca vigilado.



Consultado sobre la regulación que existe sobre la propiedad horizontal, Mogollón indicó que no se prohíbe ni tampoco se regula estas plataformas.



“La ley permite que las personas usen sus espacios privados, pero no regula los parqueaderos. Por eso, cada conjunto tiene su propio reglamento de propiedad horizontal. Hay edificios en los que se alquila parqueaderos a terceros y algunos no lo prohíben”, indica Mogollón.



Nidoo también revisa el número de cédula de las personas que buscan un parqueadero y de quienes lo ofrecen. De esta forma identifica su pasado judicial y sabe de quién se trata.



La plataforma, que tiene un equipo de 10 personas, espera crecer para este año en afiliados y cobertura. “Le apuntamos a 2.000 y 3.000 parqueaderos al cierre de 2017. Sabemos que el mercado todavía puede crecer más y por eso nos parece bien que generemos una mayor confianza con los administradores y dueños de parqueaderos”, afirma Mogollón.