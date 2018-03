PrestaGente, el emprendimiento que hace préstamos de libranzas

Pensar en libranzas y en blockchain, para algunos, es terrorífico, puesto que las estafas en las primeras y el miedo a la implementación de la segunda, no suelen ser un atractivo en el mundo de las finanzas y la economía.



Sin embargo, un emprendedor colombiano se dio a la tarea de juntar estas dos en un solo lugar y brindarles a los ciudadanos la oportunidad de acceder a este tipo de créditos de una manera más fácil y segura.



(Lea: El abecé de ‘blockchain’ para profesionales de finanzas)

Se trata de Salomón Muriel, un joven economista que vio en estas dos áreas una oportunidad para poner su propio negocio en Colombia, el sistema de préstamos PrestaGente.



“PrestaGente es una empresa que se dedica a dos cosas. La primera y más importante, facilitar el proceso de tomar un crédito; la segunda, que los usuarios tengan acceso a préstamos entre $500.000 y $10.000.000”, asegura Muriel.



(Lea: ‘Lo que está detrás del bitcoin es lo que puede revolucionar al mundo’)



Como se mencionó al principio, pensar en libranzas en el país es abrir la puerta a la duda de si vale la pena o no elegir este tipo de crédito después del escándalo donde miles de inversionistas fueron estafados. Sin embargo, Muriel vio en esto una oportunidad.



“¿Por qué están demonizadas las libranzas? Por el gemeleo y porque algunas empresas vendieron más de una vez los pagarés, por lo que no pudieron realizar el pago y se quebraron. Ahora, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Metimos tecnología para modernizar este tipo de préstamo”, mencionó Muriel.



(Lea: Así se harán las primeras devoluciones de libranzas de Estraval)



PrestaGente utiliza el sistema 'Blockchain' – cadena de bloques – para realizar los préstamos, y según el fundador, esta tecnología les ayuda a asegurar que no se hará ningún tipo de trampa, lo que generaría confianza en sus clientes.



“En el blockchain queda registrada toda la información sin posibilidad de modificar y cada uno de los movimientos que se realicen con el pagaré quedarán guardados en el sistema, así que una persona puede revisar en qué momento se hizo una transacción, quién la hizo, si la persona vendió el pagaré, etc. Aquí es imposible estafar”, explicó Muriel.



Esta tecnología funciona por medio de una cadena de bloques que están enlazados y cifrados para proteger la seguridad y privacidad de las transacciones, generando confianza a lo largo de cada punto de control. En otras palabras, es una base de datos distribuida.



Según Muriel, PrestaGente es el único sistema que se está utilizando en Colombia que usa esta tecnología y, que además, hace este tipo de préstamos.



“Como ven estoy incursionando en un mundo muy demonizado, pero lo que yo estoy haciendo es buscar la manera de no hacer trampa con una herramienta que también está demonizada: el blockchain”, dijo Muriel.



Desde hace ocho meses que entró en funcionamiento, PrestaGente ha prestado más 500 millones de pesos, ya cuenta con 14 clientes empresariales y esperan terminar el año poniendo unos 2.100 millones de pesos en los bolsillos de los colombianos.



LO DIFÍCIL



Con relación a la experiencia que ha tenido Muriel con PrestaGente, señala que no ha sido un proceso fácil debido a dos cosas: el miedo del sistema financiero al blockchain y a la falta de educación sobre esta herramienta.



“En Colombia no hay donde aprender a implementar y manejar blockchain. Lo que sabemos, lo aprendimos por nosotros mismos y nos dimos cuenta que es mucho más fácil de lo que el mundo cree, y se ahorran muchos costos”, aseguró.



Al respecto, mencionó que uno de los temores que se tiene al implementar esta tecnología son los costos que genera. Según su experiencia, en el país una persona que sepa de blockchain puede cobrar hasta 45 millones de pesos mensuales por su servicio.



“Mi socio tuvo la idea, la montó en un principio de la forma tradicional de hacer empresa y no funcionó muy bien. Conmigo intentamos juntos la nueva manera de hacer empresa, barato y rápido. Al final nos gastamos menos de la mitad y tiempo que en el primer intento, con mayor funcionalidad", comentó Muriel.



¿CÓMO SE ACCEDE AL CRÉDITO?



De acuerdo con el creador de Prestagente, para solicitar el crédito solo se debe acceder a la página web de la empresa e ingresar al link ‘Solicitar crédito’.



Para tener acceso, deberá pertenecer a una de las empresas aliadas a este emprendimiento. Si lo es, deberá seleccionar la compañía a la que pertenece y llenar un formulario. Luego se entrará a un proceso de verificación de datos, y al mismo día, o el siguiente, la persona será informada de la aprobación de su crédito.