Recorra Boyacá mientras hace deporte y ve alumbrados navideños

En los últimos años, Boyacá se ha caracterizado por sus espectaculares alumbrados navideños en los lugares más importantes e históricos del departamento, y una de las tendencias deportivas de los colombianos, ha sido participar en eventos como la cuarta travesía de las luces por Boyacá que permite a profesionales y deportistas amateur, asumir mayores retos y competencias. Y que grato sería además de eso, acceder a éstos eventos para disfrutar de un recorrido nocturno que inicia en Duitama y que irá acompañado en todo el recorrido de la iluminación, pesebres y decorados navideños que se reúnen en este encantador evento.



En la actualidad, la tecnología está aliada a diversas aplicaciones que facilitan la vida de las personas, en este caso, la de los apasionados por el deporte, puesto que es una oportunidad para mejorar el servicio ofreciendo al usuario vivir una experiencia que muestre un seguimiento de los avances y logros de cada actividad física. Do Sport, la aplicación deportiva, permite hacer un registro desde la facilidad de su celular para este tipo de eventos.



Esta herramienta ofrece a los deportistas un catálogo de innumerables eventos, además de la posibilidad de inscripción y pago en línea, un chat dirigido y un botón de llamada de emergencia que cubre todo tipo de eventualidades durante el desarrollo de la actividad física. Así mismo, consolida y promociona los eventos deportivos pensando en optimizar tiempos y recursos al momento del registro con sólo utilizar un código QR. Adicional, comparte la ubicación exacta del lugar donde se realizará dicha actividad por medio de Google Maps o Waze.



“Con Do Sport queremos crear comunidad, y que mejor que la comunidad deportiva más grande del país, conformada no sólo por los deportistas de las diferentes disciplinas sino

también por los organizadores de estos eventos, además queremos fomentar la actividad física ofreciendo servicios de máxima calidad con propuestas innovadoras y más en esta época donde las personas quieren disfrutar de las luces y la alegría de la navidad”, agrega Lina María Cabrera, Co-Fundadora de Do Sport.



Do Sport, se centra en ofrecer una herramienta de alta calidad para todos los deportistas, además de la personalización de un servicio integral brindando confianza y seguridad para que al momento de acceder a estos eventos, participen con pasión encontrando los eventos de su interés y que puedan llegar al nivel deseado.