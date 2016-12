Además de revolucionar el mundo, la creación de nuevos emprendimientos basados en plataformas tecnológicas, ha incentivado la generación de empleos y se perfila como el modelo a seguir para el desarrollo de las economías.



Consciente de esa realidad, el Gobierno Nacional viene desarrollando varios programas para el fomento de más proyectos TIC en el país, cuyo fin es llevar a buen puerto las ideas de los emprendedores, con capacitaciones, ayudas financieras, entre otras formas de incentivo.



(Vea: ¿Cómo impacta la reforma tributaria a un 'millennial'?).



Sin embargo, mientras MinTIC y otras instituciones estatales dan señales claras a los emprendedores sobre la importancia de innovar, por otro lado, el mismo Gobierno estaría frenando el emprendimiento colombiano con algunos puntos de la reforma tributaria. Así lo consideran los emprendedores nacionales.



“Parece que viviéramos en dos países distintos, uno que impulsa el emprendimiento y otro que lo frena”, señala Andrés García, fundador de la plataforma Dream Jobs, una aplicación de búsqueda de empleo por geolocalización.



(Lea: Especial reforma tributaria).



Si bien los emprendedores coinciden en que la reforma tributaria es necesaria para no perder el grado de inversión y atraer capital extranjero, esta contiene algunos puntos que van en contravía del impulso que, en el papel, deberían recibir quienes se esfuerzan por crear empresas digitales.



Para ellos, gravar los computadores y especialmente los teléfonos inteligentes con un IVA de 19 afectará el consumo de los dispositivos, herramientas básicas en la era digital.



Pero más grave que eso es el aumento en los impuestos a los planes de internet y datos, que sufrirían variaciones significativas, que afectarían el desarrollo de más plataformas.



García considera que si lo que se quiere es llegar a ciudades digitales, en las que con su celular un ciudadano pueda tener acceso a los principales servicios diarios, este tipo de impuestos frenan el ritmo en el que se vienen desarrollando muy buenos proyectos TIC.



Por su parte, Joaquín Ruiseco, creador de la página web Comparando.co, cuyo objetivo es comparar productos con el fin de que los consumidores tengan elementos de juicio para hacer una buena compra, sostiene que si bien puntos como el impuesto a datos móviles desestimulan el emprendimiento, la reforma tributaria tiene aspectos muy rescatables para quienes estén pensando en crear empresas.



“Yo creo que esta reforma tributaria tiene una buena idea y es ponerle impuesto a la persona natural y no a la empresa, lo que va a ser un beneficio muy grande para los pequeños empresarios y emprendedores. El problema es cómo se desarrolle. Estamos tan lejos de lo que debería ser que ojalá empecemos a arreglarla con urgencia. Sin embargo, vale destacar que está en poco mejor que la anterior”, indicó Ruiseco, en referencia a la que existe en la actualidad.



El ministro Cárdenas ha dicho que frente a estos puntos el servicio de internet fijo para estratos 1 y 2 seguirá sin IVA, mientras que para los demás estratos subiría entre 5% (estrato 3) y 6% (estrato 4, 5 y 6).



Así mismo, el Gobierno ha señalado que el impuesto que se cobra para datos de voz será el mismo para voz y datos, por lo que no habría un incremento.



Según el último informe trimestral del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), 8.634.018 colombianos pagan un plan mensual con datos móviles, mientras que menos de 6 millones de personas pagan planes de internet fijo.