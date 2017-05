Renueva tu Closet, la startup que en un año convenció a uno de los más grandes fondos de inversión

Bajo el lema: “estrenar no es arrancar una etiqueta” nació en Colombia la plataforma Renueva tu Closet, que hoy cuenta con 200 mil usuarios.



Este emprendimiento, con sello colombiano, creado por Camila Mercado, tiene como objetivo comercializar prendas que ya no utilice para que otros puedan comprarlas.



“El proceso es muy sencillo, las personas interesadas en vender prendas que ya no utilizan, deben subir una fotografía del artículo, la cual pasará por una aprobación por parte de los analistas de la marca. Al ser aprobada se recibirá una notificación e inmediatamente alguien la compre, la plataforma generará la guía de entrega para ser enviada”, señala la empresa, que hoy opera en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, donde la plataforma cuenta con usuarios recurrentes en todos los momentos del año.



“Vimos la necesidad de que las personas pudieran vender ropa que ya no querían usar y que otros, probablemente, sí quisieran tener en su closet. Es así como hemos ingresado al mercado ofreciendo una plataforma 100% segura, eliminando el tabú que existe en Colombia de usar ropa que antes usó otra persona”, afirma Camila, fundadora de Renueva tu Closet.



Gracias a su alta aceptación en el país y a su escalabilidad en múltiples puntos de la región, Renueva tu Closet en el primer año de operación recibió 1 millón de dólares por parte de Axon Capital, importante fondo de inversión que vio el impacto que esta solución estaba generando.



El objetivo de la plataforma en 2017 es duplicar su cobertura y contar con un crecimiento del 100% en términos de usuarios recurrentes.