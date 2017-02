Con los resultados del año pasado en materia de patentes, Colombia tomó un sitial en el contexto latinoamericano.



En ese sentido uno de los retos del país había sido que entre los trámites para avalar inventos los nacionales tuvieran mayor participación, pues han representado un porcentaje menor con relación a los extranjeros.



Así, el año pasado, de acuerdo con el delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), José Luis Londoño, de las 2.200 solicitudes presentadas ante su entidad, 545 fueron de connacionales, lo cual equivale al 24%. Ello implica un gran avance frente a las 360 del 2015 y mucho más si se mira hacia atrás, pues en el 2010 era apenas el 7%.



Con el nuevo índice estaríamos por encima de México, donde el 8 % de las patentes tramitadas son de sus nacionales, Chile (11 %) y Brasil (18%).



Esto se debe, según Londoño a que “están rindiendo sus frutos los años de esfuerzo en promoción del sistema por parte de la Superindustria, Colciencias e iNNpulsa.



Entre las estrategias exitosas, el delegado para la Propiedad Industrial menciona el programa CATI (Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación) que les ha permitido llegar a regiones donde nunca habían estado.



“Esto ha llevado, por ejemplo, a que hayan solicitado como nunca patentes desde Pamplona (Norte de Santander) y a que creciera el promedio en el Huila, de 1 a 8”, explicó.



Y habría, así mismo, un motivo de fondo en la actitud de los funcionarios de la Súper a la hora de abordar los casos, porque “antes se dedicaban a destruir la solicitud, a mirar lo que no era patentable, y no a recibir los argumentos de lo que sí era susceptible de aprobarse por parte del inventor, y ahora somos un interlocutor que facilita las cosas”, afirmó.



Pero el balance positivo no solo se mide en los trámites que ingresan, sino en los que culminan bien, pues de 1.800 casos que estudiaron concedieron 980, es decir el 51 %.

“Seis años atrás el promedio de concesión era del 12 a 13 %”, según Londoño. No obstante, aclaró que una declaratoria de protección no hace la diferencia si no se acompaña con una buena labor de mercadeo y posicionamiento de marca.



LAS UNIVERSIDADES SON LAS QUE MÁS INVENTAN



En Colombia, la mayor parte de las solicitudes para patentar inventos o desarrollos de productos y servicios proviene de las universidades. Les siguen las que tramitan investigadores independientes, centros de investigación y empresas.



Por sectores productivos, los que más acuden a la autoridad en la materia llegan de los siguientes, según el superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, José Luis Londoño: ingeniería mecánica, química farmacéutica, biotecnología y electrónica. Ello da también una idea de qué tanto se fomenta la innovación en los distintos campos económicos.



Otra manera de protección son las denominaciones de origen, que se emplean para proteger productos tradicionales frente a posibles amenazas de plagio. Uno de los últimos trámites de ese tipo que entró a la SIC fue el de las ‘chivas’ de Pitalito (Huila), donde presentaron la solicitud en diciembre pasado, tras un proceso cercano a los 3 años para consolidar una asociación de productores de esta artesanía.