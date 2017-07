Un colombiano, entre los opcionados a ser el CEO global de Adecco

El administrados de empresas y emprendedor colombiano David Torres es uno de los opcionados a dirigir Adecco, una de las compañías de recursos humanos más grande a nivel global, desde su sede principal en Suiza.



Esto gracias al concurso CEO for One Month de Adecco, el cual busca ayudarle a los jóvenes a dar sus primeros pasos en el mundo laboral, dándoles la oportunidad de convertirse en uno de los máximos directivos de las compañías.



Para ser elegido como 'CEO for One Month', David pasó por un proceso de selección que no solo incluyó pruebas de conocimientos, sino también de trabajo en equipo, pruebas de inglés, entrevistas y la habilidad de resolver problemas a nivel empresarial.



“Es importante señalar que este programa se lleva a cabo en 48 países y sólo diez de los CEO seleccionados, dependiendo de su desempeño en sus países, tendrán la oportunidad de participar para ser el CEO Global bajo la supervisión directa del director global Alain Dehaze, también por un mes”, afirma Marisol Arenas, Gerente de Mercadeo de Adecco Colombia.



El Bogotano David Torres, durante el tiempo que lleva siendo el CEO de la compañía, ha estado desempeñando y acompañando a los puestos de altos directivos de la compañía como lo es el director general, el director de selección, director comercial, director financiero y el director de recursos humanos, entendiendo la función de cada una de estas importantes áreas claves para el progreso de cualquier empresa, entender sus funciones y llevarlas al aspecto macro.



“Muchas veces los jóvenes nos sentimos con muchas ganas de sobresalir y dar lo mejor pero las oportunidades laborales para hacerlos son pocas. Vi esta posibilidad para desarrollar mis habilidades de liderazgo y demostrarme a mí mismo qué soy capaz de hacer”, afirma David Torres.



De acuerdo con información del Grupo Adecco, 40% de los empleadores dicen que la falta de experiencia es la principal barrera para contratar a una persona. Para hacer frente a este dato se ha creado este programa que es parte del programa ‘Way to work’ y fue lanzado en el 2013 buscando fortalecerlas cualidades de los jóvenes y prepararlos para enfrentar desafíos empresariales de alto nivel en su carrera profesional.