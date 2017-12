Una buena opción para las compras de Navidad

Archivo particular

La tecnología ha cambiado las actividades humanas, y el comercio no ha sido la excepción, por eso Whisper apunta a convertirse en la plataforma on line más grande del país y de la región.



Las compras electrónicas se hacen mucho más frecuentes y cuantiosas. Hay grandes referentes en más de 20 países que prueban que el modelo funciona y en Latinoamérica no hay nada que se le compare.



A través de esta aplicación, de manera fácil, rápida y segura usted puede hacer todas sus compras navideñas al mismo precio que en una tienda real y recibir los productos en la puerta de su domicilio sin necesidad de ir por ellos.



Cabe destacar que en Navidad cerca de 15 millones de obsequios son equivocados por falta de información o conocimiento de los gustos de la personas, por eso es interesante acudir a una lista de deseos que le explique con exactitud los antojosy gustos de sus amigos, familiares y compañeros; y esta opción la da Whisper.



Para facilitarle la vida y sacarlo de momentos incómodos está Wishper en donde usted puede crear sus listas de deseos con más de mil productos disponibles, ver las de sus amigos, familiares, etc y de esta forma comprar con certeza el obsequio que realmente alguien quiere. Asimismo puede ver lo que otros están comprando, antojarse, compartir y recibir notificaciones de descuentos en los productos previamente seleccionados con base en sus preferencias. Esta aplicación colombiana permite pasar del antojo a la compra lo más rápido posible por medio de la tokenización de direcciones y tarjetas de crédito.