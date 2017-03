Empresas de Asia buscan explorar el mercado colombiano

La edición número 65 de la Macrorrueda de ProColombia atrajo 679 compradores internacionales, entre los cuales, hubo unos claros protagonistas: los procedentes de los países asiáticos.



(Lea: ‘Necesitamos que la oferta colombiana sea mucho más competitiva’)



Pese a los más de 12.000 kilómetros que separan a Colombia de cualquier país de este continente, la delegación asiática sumó 40 empresas, muchas de ellas, como es el caso de Vietnam, Malasia o Tailandia, llegaron por primera vez a un país que les puede ofrecer “gran potencial” y “una imagen exótica”.



“Nosotros hacemos negocios con el café y por eso estamos aquí. El café de Colombia es muy famoso y teníamos que venir a explorar, conocer y aprender sobre este mercado”, afirma Zhou Bo Joe, de la empresa china Beijing Tianlai.



Y este es el caso de muchas otras compañías asiáticas, las cuales han fijado como sus principales oportunidades los productos agrícolas, el textil, la mecánica, la química o los artículos de aseo que ofrece el mercado colombiano.



“Aunque no habíamos estado aquí nunca, sabemos que Colombia es un país muy conocido por su agricultura. Nosotros estamos buscando productos para panadería y vemos muchas posibilidades” destaca Le Huu Tri, director de la empresa de Vietnam, Tan Nhat Huong.



Es por esto que, al hablar con los distintos empresarios de esta región, “venimos a ver qué negocios se pueden hacer” es la reflexión más repetida.



“Todavía no hemos importado ningún producto de Colombia, pero el interés ha sido grande, incluso ya tengo varias muestras”, señala Harsh Vardhan, de Rishi Chemical Works, de India, quienes están en la búsqueda de manufacturas de la industria química para fortalecer este sector en su país.



Sin embargo, lo que todos reconocen, es el gran potencial que los productos nacionales pueden tener en estos mercados. “Estamos aquí por el gran potencial que vemos. No habíamos estado en Colombia, pero sí en otros países de la región y vemos que es un mercado importante para las empresas asiáticas”, resalta Diem Tram, directora de la también vietnamita Graces Co, que están en el país buscando alimentos para animales.



De igual forma, como asegura Alex Montoya, director Asociado de la tailandesa Siam Botanicals, “los exportadores colombianos tienen un mercado potencial increíble en Asia, pero el problema es que aquí todavía se juega a ser artesanales y no en escala global, el modelo de internacionalización no es adecuado”.



Pese a esta oportunidad, los exportadores colombianos, hasta el momento, no han hecho grandes avances en el comercio con los países de Asia, una situación explicada en gran medida por diversas barreras que estos se encuentran.



“El mercado japonés es uno de los más exigentes del mundo y por eso, países como Colombia tienen que trabajar para cumplir con los estándares de calidad y en Colombia no hay muchas empresas que tengan la capacidad para hacerlo. Además, la distancia es otro factor a tener en cuenta”, deja claro Camila Andrea Céspedes, quien junto con Makoto Nagata representan a la nipona Marubeni, una firma en búsqueda de frutas procesadas o transformadas.



Asimismo, muchos factores físicos echan por tierra la viabilidad de muchos de los productos colombianos en estos mercados. “Llevar un producto hasta Asia es complejo, por lo que se tiene que jugar con la imagen y la diferenciación. En Colombia hay este tipo de productos, pero muchos no son viables por pequeños detalles como el mismo envase, o incluso no tener una buena descripción en inglés”, dice Montoya, que representa a una empresa que quiere comprar en el país extractos naturales para realizar cosméticos.



“En estos mercados es clave desde la calidad hasta el empaque. La distancia, por supuesto, puede suponer un incremento en los precios, pero si la calidad es buena, los mercados en Asia tienen la capacidad de asumir esos costos”, agrega Céspedes.

Por último, además de todos los factores de la industria colombiana, muchas de estas empresas creen que los productos nacionales pueden ser muy competitivos. “Hay potencial, sobre todo porque muchos productos en Colombia son más baratos que en muchos mercados a los que podemos acceder”, explica Vardhan.



Con todo, Felipe Jaramillo, presidente de ProColombia, asegura la importancia de este mercado para Colombia. “Creemos que es muy importante para la economía colombiana afianzar las relaciones con esta región. Es una zona con un porcentaje significativo del PIB mundial y, por tanto, vemos la necesidad de realizar más exportaciones a estos países”.



Importancia del sector agropecuario



En la Macrorrueda de este año, que seguirá celebrándose a lo largo del día de hoy, destaca la importancia del sector agrícola. De acuerdo con la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, “La mayor representación en el evento está en la agroindustria, lo que demuestra la importancia del país en este segmento a nivel internacional”.



Además, como agregó Lacouture, “tenemos una gran oportunidad, ahora hay más empresas exportando y más productos que llegan a otros países, por lo que esperamos incrementar las ventas en este contexto. Así mismo, es importante resaltar la relevancia de las mipymes, estas son las principales participantes en la Macrorrueda, ya que esta es la plataforma perfecta para que generen más negocios”, concluyó.



Rubén López Pérez

rublop@eltiempo.com