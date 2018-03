Empresas turísticas casi se han duplicado en ocho años

El boom que vive el país por cuenta del turismo ha sido un detonante para que más empresarios, locales y extranjeros, le apuesten a ese sector.



Es por eso que en los últimos ocho años, el número de prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo (RNT) casi se ha duplicado, pues en el 2010 había un total de 15.883 organizaciones y al cierre del 2017 se reportaban como activas 27.206 compañías, es decir, un crecimiento de 71%, según cifras del Centro de Información Turística de Colombia (Citur).



Dentro de las categorías, el número de establecimientos de alojamiento y hospedaje se lleva la mayor tajada, con un 60,3% en el 2017, con 16.427 puntos repartidos por todo el país.



De acuerdo con Citur, los departamentos con más concentración de este tipo de establecimientos son Antioquia, Magdalena y Bolívar, cuyos puntos suman 4.747 prestadores.



Uno de los aspectos que ha impulsado la creación de establecimientos de hospedaje, lo que incluye hoteles, son los incentivos tributarios.



Según cálculos de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), por cuenta de una exención de renta a los hoteles construidos, que inició en el 2003 y terminó en el 2017, el país tuvo una inversión de $5 billones de pesos, lo que se tradujo en 47.284 habitaciones nuevas para el país.



Y la perspectiva, según datos de Cotelco, es positiva en ese segmento para este año, pues ya hay 32 proyectos hoteleros que entrarán en marcha entre el 2018 y el 2019 y que estarán concentrados principalmente en Antioquia-Chocó, Bolívar y Bogotá. Con eso, habrá unas 5.390 habitaciones nuevas para el país.



En esa expansión de establecimientos de hospedaje y alojamiento, las pequeñas ciudades y municipios también tendrán un impulso por cuenta de un incentivo tributario que busca que más empresarios construyan en lugares de menos de 200.000 habitantes.

Por otro lado, el número de agencias de viajes también ha visto un avance significativo.

De acuerdo con los datos de Citur, mientras que en el 2010 había solo 4.901 organizaciones de este tipo, en el 2017 el país cerró con 6.483 agencias.



De acuerdo con Paula Cortés, presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), las empresas del sector juegan un papel crucial en la generación de empleo.



“El incremento en la creación de empresas de turismo en los últimos años sin duda ha generado mayor empleo en el país. Actualmente y de acuerdo con cifras suministradas por la World Travel & Tourism Council el turismo aporta 1 de cada 12 empleos en el país y según el más reciente reporte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el sector genera más de 1,8 millones de empleos”, destacó Cortés.



EL RETO DE LA FORMALIZACIÓN



Pese a que en los últimos años la creación de empresas relacionadas con turismo ha crecido significativamente, la informalidad sigue siendo uno de los fantasmas que acecha al sector.



De acuerdo con un informe del Centro de Pensamiento Turístico de Colombia, integrado por Cotelco y Unicafam, la informalidad del sector turístico está alrededor del 70%.



Para combatirlo, el Gobierno y el sector privado vienen adelantando distintas iniciativas para que más prestadores turísticos se formalicen.



Por ejemplo, Mincomercio ha realizado distintas brigadas para que más prestadores turísticos se apunten en el RNT y los informales salgan del mercado, por lo que se han cerrado 1.251 establecimientos por no cumplir con las normas vigentes.



“Nuestro objetivo es aumentar el número de empresas formalizadas y combatir la competencia desleal. La formalización permite acceder a incentivos tributarios y fiscales que estimulan, apoyan y promueven la actividad turística”, explicó en días pasados, María Lorena Gutiérrez, ministra de Comercio, Industria y Turismo.



Asimismo, la presidenta de Anato destacó que otro de los desafíos es que exista una mayor conexión entre el tipo de empresas creadas y la necesidad del mercado. “Es importante que estas compañías sean idóneas para los viajeros y por eso hemos insistido en una labor más fuerte por parte del Gobierno para acabar con la informalidad, y así ofrecerles mayor seguridad y garantía a los viajeros”, resaltó.



Mientras la informalidad se ataca por distintos frentes, Cortés cree que las perspectivas para los próximos años pueden tener dos escenarios.



Uno tiene que ver con que si no se hace una “regulación eficiente podemos ver que ese número de empresas se puede incrementar pero así como aparecen, podrían desaparecer y producir una mayor cantidad de clientes insatisfechos”. El segundo es que si se mejora el desempeño del RNT, no se vea un aumento acelerado en el número de organizaciones creadas, “pero sí un fortalecimiento de las que hay y nuevas oportunidades para el sector”, puntualizó.



María Camila González