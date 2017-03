3C Hotels conquista las zonas industriales de Bogotá con 5 proyectos

Mientras la oferta hotelera en las principales ciudades del país se dispara, hay una compañía, 3C Hotels, que le está apostando a la apertura de establecimientos en zonas industriales.



El primero fue Factory Inn, hace cinco años, que está ubicado en Siberia, en Cundinamarca. “Cuando construimos ese hotel fuimos los pioneros en Colombia y actualmente somos los únicos que nos hemos atrevido a construir un hotel fuera de los sitios tradicionales de la hotelería. Es una apuesta distinta”, explicó Mario Soto, presidente de 3C Hotels.



De acuerdo con Soto, Factory Inn ha tenido tasas de ocupación incluso superiores al promedio de Bogotá. “Al cierre de 2016, tuvimos una tasa del 64%. Una cifra que nadie se esperaba”, dijo el directivo.



Por el éxito del hotel, ubicado a las afueras de Bogotá, la compañía decidió invertir más de 24.000 millones de pesos en otro proyecto, Pop Art, esta vez en la zona industrial de Tocancipá, en Cundinamarca.



“La Sabana de Bogotá cuenta con un inmenso potencial para el sector hotelero de Colombia. Estamos en uno de los centros empresariales e industriales más importantes del país, y en una zona con un sinnúmero de atracciones turísticas, una importante oferta gastronómica y lugares para la práctica de actividades deportivas. El Hotel Pop Art, ofrece una alternativa novedosa para el turismo de negocios y para disfrutar de esta maravillosa región”, comentó Soto.



El edificio, que fue estrenado este mes, cuenta con 95 habitaciones, en su primera fase, y tendrá otras 55 más disponibles a finales del 2018.



Y aunque el hotel fue diseñado, principalmente, para atender ejecutivos extranjeros y nacionales que visitan periódicamente las cerca de 500 empresas que existen en la región, Soto explica que también se convierte en un lugar para recibir a los turistas que visitan la Sabana para conocer las atracciones vecinas.



“Esperamos que el perfil de los huéspedes se divida entre un 70% ejecutivos y 30% turistas y calculamos que la tasa de ocupación cierre en su primer año con 48%, el 2018 con 56% y el 2019 entre un 60 o 64%”, aseveró Soto, quien agregó que en los lugares turísticos como la Cabaña Alpina, la Catedral de Sal de Zipaquirá, el Parque Jaime Duque o Finkan, la cadena ya ha formalizado convenios para facilitar el desplazamiento y el ingreso de los clientes de Pop Art Hotel a esos sitios.



Lo que se viene



Para Soto, la hotelería en zonas industriales es un campo inexplorado y todavía desconocido. La apuesta de la cadena, que tiene otros dos hoteles en el norte de Bogotá (Tryp y Wellness), son los huéspedes ejecutivos que buscan alojarse en esos sitios.

“Aunque en un principio parecía un proyecto arriesgado. Por mi experiencia como analista de estos mercados, me di cuenta que había un negocio interesante. Y las energías de la compañía van en esa dirección”, sostuvo Soto.



Así las cosas, la cadena ya tiene otros cuatro proyectos en curso en cuatro departamentos del país como Antioquia, Bolívar, Atlántico y Valle del Cauca.

“Además de nuestro trabajo por abrir otros hoteles en lugares tradicionales en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali o Cartagena. Hay un trabajo conjunto para gestionar más proyectos en sitios innovadores”, comentó Soto.



Y confiesa, que aunque muchos hoteleros no vieron rentable su idea, hoy varias cadenas han mostrado su interés en apostarle a las zonas industriales como un modelo de negocio atractivo.



Posibles nuevos aliados



Con un potencial muy atractivo para otras compañías hoteleras, 3C Hotels ya ha estado en conversaciones con conocidas cadenas hoteleras de España y Argentina.



“Las firmas nos proponen distintos tipos de negocio, desde comprarnos hasta hacer alianzas o sociedades. Y no lo descartamos. Pero todavía no hemos cerrado ningún negocio porque estamos creciendo de manera muy positiva”, contó Mario Soto, presidente de 3C Hotels, quien agrega que esperan seguir expandiéndose con cerca de 10 proyectos más.



María Camila González

marola@eltiempo.com