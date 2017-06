A Friogán le quedan dos meses y tres opciones

La Superintendencia de Sociedades espera que en no menos de dos meses termine el proceso de intervención de Frigoríficos Ganaderos de Colombia (Friogán), tiempo que se decidió luego de una junta de acreedores realizada el pasado miércoles en la sede de la entidad de vigilancia y control.



Inicialmente, debe tenerse en cuenta que este proceso de liquidación judicial podría desembocar en la venta de los activos, valorados hoy en más de 161.000 millones de pesos.



La operación tendría un objetivo específico inmediato, como lo es el pago de los pasivos vigentes, acreencias que suman más de 70.000 millones de pesos.



Ahora, si la venta de dichos activos no es posible en el lapso definido, la ley prevé que se le adjudiquen a los acreedores.



Sin embargo, aquí surge un enredo, pues el mayor accionista (con el 80 por ciento) es una persona jurídica, el Fondo Nacional del Ganado (FNG), también en liquidación.



Una tercera posibilidad es lograr un nuevo acuerdo de reorganización con quienes son los accionistas actuales; pero vuelve la consideración anterior.



Ahora, podría presentarse otra situación con la entrada de nuevos accionistas que quieran entrar a este negocio.



Durante la audiencia en al Supersociedades, se supo que el liquidador de la entidad no se inclina por ninguna de las opciones planteadas, solo por dar término a este proceso.

Las voces también fueron variopintas, en la medida que algunos prefieren la venta y otros reclamaron por la reorganización.



En la actualidad, por comprar Friogán se sabe de las intenciones manifiestas de las empresas Frigorífico Guadalupe, la brasilera Minerva Foods y de otras dos compañías que pidieron no revelar sus nombres por el momento.



Friogán es una empresas que cuenta con tres plantas de producción en Corozal (Sucre), San Cayetano (Norte de Santander) y Valparaíso (Antioquia), las cuales cuentan con la infraestructura y maquinaria necesaria para beneficio de bovinos.



Este último (Valparaíso) es un activo improductivo, pues fue cerrado hace más de un año, por lo que se convirtió en un lucro cesante; ¿la razón? supuestamente no hay ganado para sacrificar en esa zona.



Sin embargo, se calcula que puede servir como fuente de pago de una parte de las obligaciones.



Posee terrenos, construcciones, maquinaria y equipo de dos plantas en Villavicencio (Meta) y La Dorada (Caldas).



Por último, vale la pena señalar que la empresa ganadera ha venido reportando buenos indicadores financieros en sus cuentas por ingresos, merma en las pérdidas y en el Ebitda.