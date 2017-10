Abraaj Group adquirió la firma nacional QBCo

Luego de haber invertido en servicios financieros, salud y educación en Colombia, el fondo de inversión The Abraaj Group de Dubái decidió incursionar en el sector de consumo, al adquirir una participación accionaria mayoritaria de la firma QBCo. Esta comenzó en 1961 en Bogotá como productora y desarrolladora de aceites y grasas, para en 2013 empezar con las marcas privadas en aceite comestible, margarinas, alimento para mascotas y enlatados y conservas.



Igualmente, tiene dentro de sus clientes al Grupo Éxito, Cencosud, Alkosto, Olímpica, Oxxo, entre otros; QBCo cuenta con más de 55 productos que distribuye a más de 150 clientes distribuidos en Colombia, Panamá, Ecuador y Estados Unidos. Su planta de producción, ubicada en Buga, Valle del Cauca, emplea a unos 400 trabajadores.



Adicionalmente, los procesos de producción se encuentran certificados bajo estándares internacionales de calidad como ISO 9001, Kosher y HACCP, y actualmente está en el proceso de obtener el certificado International Featured Standard (IFS).



Héctor Martínez, socio de The Abraaj Group y jefe para Colombia y Perú, manifestó que “según un estudio de Nielsen, el país es el que tiene mayor penetración en marcas privadas en Latinoamérica. Esto también ha tenido un empuje importante gracias a las tiendas de descuento. Por otro lado, más de 70% de los hogares ha consumido estos artículo y 90% han recomprado, por esto y más motivos vimos que era una buena inversión”.



Según el fondo de inversiones, la industria de marcas privadas en Colombia está experimentando un crecimiento acelerado debido a una mayor penetración de las tiendas de descuento, las cuales se espera que tripliquen su número de locales en los próximos cinco años.



Martínez dijo que esperan ampliar el portafolio de productos que ofrece actualmente QBCo, en categorías donde las marcas privadas no tienen tanta fuerza hoy en día. “El objetivo también es fortalecer la exportación a Estados Unidos y llegar a mercados de la Alianza del Pacífico, como Chile, México y Perú”, puntualizó.



Por otro lado, Miguel Olea, también socio de The Abraaj Group en Latinoamérica, añadió que “es un orgullo para nosotros asociarnos con QBCo. La compañía ha demostrado ser un líder en la industria de marcas privadas, un sector con crecimiento acelerado y competitivo. Hay una historia de crecimiento evidente, en el contexto de una dinámica alcista en toda la región, presentando posibilidades sustanciales para las compañías con modelos de negocio fuertes. QBCo es una de esas firmas, la cual es liderada por un equipo directivo experimentado que ha transformado el portafolio de productos y ha alcanzado tasas de crecimiento de doble dígito en los últimos años”.



Carlos Payán, presidente de la junta directiva de QBCo, aseveró que “desde la creación de QBCo en 1961, hemos crecido hasta convertirnos en el principal productor de alimentos de marcas privadas en Colombia, ofreciendo un amplio portafolio de productos a más de 150 clientes. Hacia adelante, vemos una emocionante oportunidad para expandir nuestra presencia en los mercados de la región. The Abraaj Group cuenta con un know how destacado en el sector de consumo masivo, habiendo llevado a compañías como la nuestra a su siguiente etapa de crecimiento. Le damos, la bienvenida a Abraaj como nuestro socio y esperamos trabajar en estrecha colaboración con su equipo para extender nuestra posición de liderazgo en el mercado”.



QBCo representa la inversión número 19 de Abraaj en la Alianza del Pacífico y la cuarta inversión en Colombia. En el sector de bienes de consumo masivo, Abraaj ha invertido en 20 empresas.